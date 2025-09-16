Die Informatikabteilung des EJPD wird Cloud Service Broker

Abo
Bund investiert 20% seines Beschaffungsbudgets in IT
Der Bund hat im Jahr 2024 über 7,8 Milliarden Franken in Waren, Bau- und Dienstleistungen gesteckt. Davon hat der ICT-Sektor 1,6 Milliarden erhalten – der bisherige Höchstwert.
Die Kantone Zug, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhausen und Schwyz wollen gemeinsam ein Private LLM nutzen.
Die Digitale Geselleschaft war eine der tragenden Organisationen des erfolgreichen Referendums gegen das erste E-ID-Gesetz. Jetzt ist sie ins Ja-Lager gewechselt, will aber weiterhin kritisch auf die weitere Entwicklung einer E-ID schauen.
Die Studie "KI-Agenten sind da – aber bitte nicht als Chef" von Workday zeigt, wie Schweizer Unternehmen KI-Agenten implementieren und was das bei Mitarbeitenden bewirkt.