Die Informatikabteilung des EJPD wird Cloud Service Broker

16. September 2025 um 13:40
  • technologien
  • e-government
  • Rechenzentrum
  • Cloud
  • Bund
Infrastrukturen der Stufe IV laufen unter anderem im RZ "Campus" in Frauenfeld. Foto: Foto: VBS-DDPS

Das EJPD übernimmt die Verantwortung für die sicherste Stufe der Bundescloud.

Das Informatik Service Center des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (ISC-EJPD) wird in Zukunft als Service Broker für die Bundescloud der Stufe IV agieren. Der Digitalisierungsrat des Bundes einem entsprechenden Antrag des ISC-EJPD einstimmig zugestimmt, so das EJPD. Das bedeute, dass das Departement eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung einer sicheren, souveränen und hochverfügbaren Cloud-Infrastruktur auf Stufe IV des Bundes übernehme.
Als Cloud Service Broker ist das ISC-EJPD künftig für die Beratung von Bezügern von Anwendungen zuständig, die auf Infrastrukturen dieser Stufe betrieben werden müssen, und soll auch deren Integration übernehmen.
Die Cloud Stufe IV wurde in der vor drei Monaten vom Bundesrat abgesegneten neuen Rechenzentrumsstrategie definiert. Sie ist für sensible Anwendungen gedacht und muss in den Bereichen Informationsschutz, Verfügbarkeit und Qualitätssicherung höhere Anforderungen erfüllen als die Standardstufe III. Während für Anwendungen der Stufe III auch Cloud-Services von privaten Anbietern verwendet werden dürfen, kommen für die Stufe IV nur Bundes-RZs in Frage. Die Stufen I oder II gibt es nicht. Diese hätten für die Namensgeber wohl zu niedrig getönt.
Die eigene Informatikabteilung betreibe seit Jahren die Secure Private Cloud Bund, die speziell für Fachanwendungen mit sehr hohem Schutzbedarf entwickelt wurde, erklärt das EJPD. In dieser Umgebung würden bereits heute sicherheitskritische und hochverfügbare Systeme betrieben, die täglich von zehntausenden Nutzerinnen und Nutzern aus Verwaltung, Polizei, Justiz, Migration und internationalen Partnerbehörden verwendet würden. Als bundesweiter Cloud Service Broker für die Stufe IV werde die Rolle des ISC-EJPD vor allem auch formal gestärkt.

