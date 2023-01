Die IT-Woche: Auf Talfahrt

Mitte dieser Woche kündigte Microsoft an 10'000 Beschäftigte zu entlassen . Der Konzern zahlt offenbar bis zu 1,2 Milliarden Dollar an Abfindungen. Die Schweizer Ländergesellschaft wollte sich nicht zu Massnahmen in der Schweiz äussern. Auch Google Schweiz zeigte sich schweigsam, als die Mutter Alphabet heute ankündigte, ganze 12'000 Jobs zu streichen.

Massenentlassungen unter besonderen Umständen gibt es auch in der Kryptobranche zu beklagen. Nach dem Konkurs der Börse FTX will es nicht besser werden. Erst kündigte Coinbase an, 950 Mitarbeitende auf die Strasse zu stellen, dann erklärte Crypto.com, jeden fünften Angestellten zu entlassen. Zum Wochenabschluss kam dann der Paukenschlag: Die Kryptoplattform Genesis hat in den USA für einige Gesellschaften Antrag auf Gläubigerschutz gestellt. Die Muttergesellschaft zählt rund 100'000 Gläubiger, die 50 grössten ungesicherten Forderungen sollen sich auf 3,4 Milliarden Dollar summieren. Das ist mehr als damals bei FTX.

Das dürfte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) antreiben, ein Papier ihres Forschungsarms intensiv zu diskutieren: Darin geht es um Regulierung und Isolation des Kryptobereichs – sogar ein Verbot von Kryptoaktivitäten ist im Gespräch. Letzteres dürfte im Schweizer Crypto Valley niemanden freuen, sonst erhofft man sich dort aber von den Regulationsabsichten durchaus auch Vorteile. Dies zeigte unsere Nachfrage bei Bitcoin Suisse, Crypto Finance und Sygnum , die aber durchaus auch ihre Sorgen mit sich rumtragen.