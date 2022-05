Die IT-Woche: Aufregend

Ein E-Mail mit dem Betreff "Wir haben unsere AGB und Datenschutzerklärung vereinfacht" ist unserem Kolumnisten Urs Prantl ins Auge gestochen. Der KMU-Softwareanbieter Bexio fordert seine Kunden auf, die "vereinfachten" AGBs zu akzeptieren. Damit bewilligt der Anwender "ausdrücklich" den "Datenaustausch zwischen dem Provider und seiner Muttergesellschaft", dem Versicherer Mobiliar. Für Aufregung sorgt die gesetzte Frist: "Sollten Sie als Bexio-Kunde mit den Anpassungen nicht einverstanden sein, so können Sie Ihr Bexio Konto bis einschliesslich 01.06.2022 schliessen – was wir jedoch sehr bedauern würden." Starker Tobak, schreibt Prantl in seiner aktuellen Kolumne.