Die IT-Woche: Das Luzerner Software-Debakel

In Luzern läufts nicht rund. Das ist nicht nur dem Sportteil von hiesigen Zeitungen zu entnehmen, sondern auch den Wirtschaftsnachrichten. So hat der Kanton diese Woche ein Software-Projekt abgeblasen , das bislang 900'000 Franken verschlungen hat. Die Software Educase hätte in allen Gemeinden des Kantons zum Einsatz kommen sollen und hätte der Verwaltung der Daten von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonal gedient. Daraus wird nun nichts.