Die IT-Woche: Hey Klara!

Klaro, ein anderes Thema als Klara und Abacus kann diese Woche, in der immer noch ein fürchterlicher Krieg in der Ukraine tobt, gar nicht dominiert haben. Zur Aufarbeitung und zum Verständnis also eine kurze Chronologie in der Causa zum Einstieg in den Kommentar (und zum Ausklang der Woche):

Am Wochenende des 20. März wird bekannt, dass Abacus die Post wegen der Klara-Übernahme bei der Weko verzeigt hat. Sie missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung und erlaube sich kartellrechtswidrige Quersubventionierungen.

wird bekannt, dass Abacus die Post wegen der Klara-Übernahme bei der Weko verzeigt hat. Sie missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung und erlaube sich kartellrechtswidrige Quersubventionierungen. Am 24. März gibt Abacus ein Umsatzwachstum von 14,8% bekannt. Es sei das sechste Mal in Folge, dass man zweistellig wachse.

gibt Abacus ein Umsatzwachstum von 14,8% bekannt. Es sei das sechste Mal in Folge, dass man zweistellig wachse. Gleichentags weist Klara die Abacus-Vorwürfe zurück. CEO Renato Stalder gibt aber zu, dass die Klage weder der Post noch Klara selbst vorliege.

weist Klara die Abacus-Vorwürfe zurück. CEO Renato Stalder gibt aber zu, dass die Klage weder der Post noch Klara selbst vorliege. Am 25. März fällt die 52-seitige Klageschrift wie aus wolkenlosem Himmel aufs Redaktionspult von inside-It.ch. Abacus fordert darin unter anderem, dass das gemeinsame Login unverzüglich mit vorsorglichen Massnahmen abgeklemmt wird.

Es sind genau diese Geschichten, die das Salz in der IT-Suppe sind. Sie kommen nicht nur bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gut an. Nein, es macht trotz des ernsten Inhalts auch noch grossen Spass, sie zu schreiben (viel mehr als der soundsovielte Report zu schwachen Passwörtern zum Beispiel). Item, nur immer dasselbe Aufmacherbild mit dem Konterfei von Claudio Hintermann, Abacus-Mitgründer und CEO, zu verwenden, ist bei dieser Masse an St.-Gallen-lastigen Geschichten langsam eintönig (Note to Self).

Nicht nur Abacus klagt, IBM stört sich auch