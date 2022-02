Die IT-Woche: Hoch lebe die Swiss Cloud?

Denn ein solcher bedeutete einen enormen Aufwand: Fragen zur Hardware, aber vor allem zu Skalierbarkeit und Kosten drängen sich bei einem Land mit 8,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern auf. In der nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken ist folgerichtig ein dezentraler Ansatz, also keine zentrale Schweizer Cloud, vorgesehen.

Die Frage geht nun erstmal an die SIK des Ständerats. Ob man dann 2030 jubeln kann oder die nächste Datenkatastrophe beklagen muss, wird die Zukunft weisen – falls die Idee durch alle Instanzen kommt.

Oh, Luzern. Der Kanton ist nicht nur für seine spektakuläre Steuerpolitik bekannt, sondern spätestens seit letzter Woche auch für seine missratenen IT-Projekte. Nun kommt nochmals Bewegung in die Sache : Die Luzerner SP fordert die Sistierung der kantonalen Digitalstrategie , bis der ganze Schlamassel aufgearbeitet ist. Die GLP des Kantons will gleich eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) – das stärkste Mittel des Rates – einsetzen, um den Fall Educase untersuchen zu lassen. Und sie will, dass die Zuständigen zur Verantwortung gezogen werden, wie aus einem zweiten Vorstoss hervorgeht.