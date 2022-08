Die IT-Woche: In unruhigen Gewässern

Der Kommunikations-Spezialist Avaya kommt nicht zur Ruhe. Diese Woche präsentierte der Konzern seine Bilanz für das 2. Quartal 2022. Der Umsatz ging um 20% zurück . Nach Bekanntgabe der Ergebnisse sackte die Aktie um 45% ab. Schönreden kann man das Ergebnis nicht. Es würden gar "erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens bestehen, den Betrieb fortzusetzen", hiess es. Man kann sich fragen, inwiefern der überraschende CEO-Wechsel damit zusammenhängt. Unabhängig davon untersucht ein Ausschuss des Verwaltungsrats die Umstände rund um die Finanzergebnisse. Ausserdem geht das Unternehmen Whistleblower-Vorwürfen nach – allerdings ist für die Öffentlichkeit unklar, um was es dabei geht.

Nicht zur Ruhe kommt auch die Gesellschaft Axsana, die in 14 Kantonen das elektronische Patientendossier (EPD) anbietet. Die Organisation war letztes Jahr in finanzielle Schieflage geraten, die beteiligten Kantone mussten Geld nachschiessen. Im Frühling 2022 kam die Eidgenössische Finanzkontrolle nach einer Prüfung zum Schluss, dass keine nachhaltige Finanzierung sichergestellt sei. Diese Woche wurde bekannt, dass Axsana von der Post übernommen wird. 75% der Gesellschaft will der Gelbe Riese übernehmen.