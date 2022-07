Die IT-Woche: "Neu ist immer besser"

Für viel Aufsehen hat am Montag ein Cyberangriff auf eine Firma im Kanton Zürich gesorgt. Denn Einblicke in Chats zwischen Unternehmen und Cyberkriminellen haben Verhandlungen um das Lösegeld und das Vorgehen der Angreifer offengelegt. Experten und Strafverfolger betonen immer wieder, dass man nach einem Ransomware-Angriff kein Lösegeld bezahlen soll. Denn es besteht das Risiko, dass die Kriminellen sich nicht an die Abmachung halten. Allerdings gibt es auch Security-Experten, die diese Regel nicht in Stein meisseln. So sagte kürzlich einer, dass es wohl besser sei, einer Forderung nachzukommen, wenn die Existenz einer Unternehmung bedroht ist. Auch das NCSC kann "verstehen, wenn eine Firma bei einem Betriebsunterbruch und drohendem Konkurs das Lösegeld bezahlt", wie Pascal Lamia, Leiter Operative Cybersicherheit im Zentrum, sagte.