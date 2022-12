Die IT-Woche: Polit-Krimi

Nicht ganz ein Krimi, aber deutlich das dominierende Thema der vergangenen Tage war die Wahl der neuesten Regierungsmitglieder. Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti heissen sie. Die Schweizer Redaktionen sparten nach der Wahl und der anschliessenden Verteilung der Departemente nicht mit Kritik und Lob – ist halt immer alles relativ. Für inside-it.ch-Chefredaktor Reto Vogt mangelt es der Gesamtregierung an Interesse bei Tech-Themen. Es fehle an Weitsicht, Drive und Know-how für wichtige Themen wie E-ID, E-Patientendossier oder Opendata. Gülle statt Gever , sein Fazit.

Eine weitere Polit-Story regte diese Woche zu Kommentaren bei inside-it.ch an: Das neue Bundesamt für Cybersicherheit, das aus dem NCSC entstehen soll, wird im VBS angesiedelt. Wie gut passt die zivile Cybersicherheit zur militärischen Cyber-Verteidigung? Die Security-Szene "fremdle" mit dem Militär, meinte Christian Folini. Ein weiteres Problem könnten entstehende Interessenkonflikte sein, kommentierte Martin Leuthold von Switch. Er fordert Transparenz . Denn nur so könne das in einem Zeitraum von mehr als 10 Jahren von Melani und dem NCSC aufgebaute Vertrauen von Wirtschaft und Bevölkerung auch weiterhin bestehen.