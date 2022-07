Die IT-Woche: Trendig

Was verdienen IT-Leiter, Wirtschaftsinformatikerinnen oder Sysadmins? Ist das Gehalt in Genf, Zug oder Zürich höher? 6556 Franken im Monat verdienen System-Engineers im Kanton Aargau. Wer als SAP-Beraterin oder Berater in Solothurn tätig ist, hat jeden Monat 7096 Franken auf der Lohnabrechnung. Weitere Einblicke in die Medianlöhne von 13 IT-Berufe in jedem Kanton bietet unser neuer Lohnticker