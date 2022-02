Die IT-Woche: Viele Fragezeichen rund um die Covid-Apps

Noch kürzer als die SBB an der SwissID festgehalten haben, war die Halbwertszeit des Gerüchts, Thales wolle Atos kaufen und aufteilen . Besonders würde der Cybersecurity- und Big-Data-Bereich (BDS) von Atos interessieren, so die Gerüchteküche. Aber: stimmt nicht. Sowohl Thales wie Atos dementierten tags darauf. "BDS steht nicht zum Verkauf", sagten Letztere. Und Thales doppelte nach, man habe nicht die Absicht… Historiker unter uns werden sich an ein vergleichbares Zitat in anderem Zusammenhang erinnern.