Die IT-Woche: Wer soll das alles bezahlen?

Die Frage, ob der Fachkräftemangel zu "Gehaltsexzessen" in der IT führt, beschäftigte uns diese Woche. In Österreich sei dies so, erklärte der Präsident des Verbandes der österreichischen Softwareindustrie. Schweizer Unternehmen und Verbände sehen das differenzierter. Die Löhne in der Schweiz seien sowieso hoch, und für eine Fachkraft sei der Stellenantritt nicht nur eine Frage des Lohns. "Öfters hat der Jobwechsel mit einem Karrieresprung, einem günstigen Zeitpunkt oder einfach der Lust nach etwas Neuem zu tun", sagte Swico-Präsidentin Judith Bellaiche . Auch Gespräche mit KMU hätten gezeigt, dass die ihre Mitarbeitenden mit anderen Vorteilen gewinnen und binden als mit hohen Löhnen.

Unabhängig vom Salär sei die grosse Herausforderung für Unternehmen überhaupt an die richtigen Leute zu kommen.

Wo und wie diese IT-Angestellten arbeiten, haben wir uns in der Grossüberbauung am Flughafen Zürich angeschaut. IT-Firmen haben Einblicke in ihre neuen Büros im "Circle" gegeben – mit Hybrid-Work-Konzepten, Barista und Tischtennisplatte.

Eine Möglichkeit, an Fachleute zu kommen, ist schlicht, diese – besser gesagt ihre Arbeitgeber – zu kaufen. Accenture hat innerhalb eines Monats gleich 6 Unternehmen zugekauft und sich damit rund 2500 neue Mitarbeitende gesichert . Diese bringen dem IT-Dienstleister Know-how aus so unterschiedlichen und gefragten Bereichen wie der Cloud und Netzwerktechnik bis hin zur Supply-Chain-Expertise.