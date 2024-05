Die Konkurrenz kann Google weiterhin kaum schaden

Google macht den Löwenanteil seiner Einnahmen mit Werbung in seiner Suchmaschine. Herausforderer wie Microsoft wollen durch in die Suche integrierte Künstliche Intelligenz bessere Suchergebnisse und Antworten liefern und so Google Userinnen und User abspenstig machen.

Doch bisher trotzt Googles Werbegeschäft bisher den KI-Herausforderern problemlos. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um gut 13% auf 61,66 Milliarden Dollar. Die Videotochter YouTube steuerte dazu gut acht Milliarden Dollar bei, rund 21% mehr als im Vorjahresquartal.

Einige Investoren wetten trotzdem darauf, dass Konkurrenten mit besserer KI Google Marktanteile abluchsen könnten. So wurde der beispielsweise Perplexity AI in einer jüngsten Finanzierungsrunde mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet.

Optimismus bei Google

Google versucht unterdessen auch selbst, die Websuche mit KI-Funktionen aufzubessern. Zum Beispiel kann man auf Samsungs neuem Top-Smartphone Galaxy S24 und neueren Modellen von Googles eigenen Telefonen der Marke Pixel Suchanfragen auslösen, indem man ein Objekt oder ein Wort auf dem Display einkreist.

Zuletzt seien solche Angebote verstärkt genutzt worden, sagte Konzernchef Sundar Pichai anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Er zeigte sich überzeugt, dass es Google gelingen werde, das Geschäftsmodell an die neuen KI-Möglichkeiten anzupassen.

Bei der Google-Mutter Alphabet insgesamt stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 15% auf 80,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 79 Milliarden Dollar gerechnet. Der Konzerngewinn wuchs von gut 15 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor auf 23,66 Milliarden Dollar.

Dazu trug auch das Wachstum des Geschäfts mit Software und Rechenleistung aus der Cloud bei. Der Bereich steigerte den operativen Gewinn von 191 Millionen im Vorjahresquartal auf 900 Millionen Dollar.