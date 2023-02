Die Nachfolge von Hasso Plattner bei SAP steht

des Software-Konzerns wurden Stimmen laut, die forderten, dass sich der Mitgründer vermehrt um die Vakanz für seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzenden kümmern soll. Trotzdem wurde der mittlerweile 79-Jährige damals für 2 weitere Jahre wiedergewählt. Bei SAP schreitet die Nachfolgeregelung von Hasso Plattner voran. Bereits an der letzten Hauptversammlung des Software-Konzerns wurden Stimmen laut, die forderten, dass sich derMitgründer vermehrt um die Vakanz für seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzenden kümmern soll. Trotzdem wurde der mittlerweile 79-Jährige damals für 2 weitere Jahre wiedergewählt.

Nun ist im Mai 2024 aber definitiv Schluss für den Firmengründer. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde Punit Renjen für die Wahl zum neuen Vor­sitz­enden des Aufsichtsrats nominiert. Mit dieser Entscheidung wird der Nachfolgeprozess zur Übergabe des Vorsitzes eingeläutet. Dafür muss Renjen aber noch seine Kandidatur bekanntgeben und von der Hauptversammlung gewählt werden.

"Damit wird ein strukturierter Übergang an der Spitze des Aufsichtsrats eingeleitet, der die notwendige Kontinuität für das weitere Wachstum unseres Unternehmens sichert", sagte der jetzige Aufsichtsratsvorsitzende. Sein Nach­folger würde die Anforderungen der globalen Kunden sehr genau kennen und ebenso auf das Potenzial von SAP vertrauen.

Von 2015 bis Ende 2022 war Punit Renjen als CEO von Deloitte tätig. Davor arbeitete er bereits seit 1999 in verschiedenen Funktionen für das Beratungs­unternehmen. Gemäss seinem Linkedi-Profil verfügt er über einen Master in Management der Willamette University in den USA, die ihn 2019 auch mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet hat.