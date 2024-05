Die Neuenburger Kantonalbank holt sich eine Digitalchefin

Die Banque cantonale neuchâteloise (BCN) hat Marlène d'Aquino als Leiterin einer neuen Abteilung eingestellt, in der das Online-Banking sowie andere digitale Aktivitäten zusammengelegt werden. Sie wird ihre neue Stelle im Herbst dieses Jahres antreten, wie die Kantonalbank mitteilt, und dann auch Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen.

D'Aquino habe mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Online-Banking, so die BCN. Zuletzt war sie fast neun Jahre lang Head of Customer Service und Direct Banking bei der Waadtländer Kantonalbank. Davor leitete sie den Bereich für digitale Customer Services der HSBC in Paris.