Die Post steigt in den Mobile-Markt ein

Die Post und Salt spannen im Mobilfunk zusammen. Gemeinsam haben sie das Handy-Angebot "Post Mobile" für Privatkundinnen und -kunden entwickelt, das ab sofort in den Filialen der Post erhältlich ist.

Die Post bietet seit gut 20 Jahren Abos, Smartphones und Telekomzubehör unterschiedlicher Anbieter an. Nun werde das Angebot in den Filialen, wo täglich rund 350'000 Kundinnen und Kunden ein- und ausgehen, fokussiert, schreibt der "gelbe Riese" in einer gemeinsamen Mitteilung mit Salt.

Zugang mit 5G-Netz

Künftig konzentriere sich die Zusammenarbeit der Post im Bereich der Postpaid- und Prepaidverträge auf einen einzigen Partner. Dieser Partner ist Salt. Mit dem neuen Abo "Post Mobile" werde Salt den Post-Kunden einen mobilen Zugang mit 5G-Netz und 99,9% Netzabdeckung anbieten, heisst es weiter. Salt sei dabei auch Vertragspartner beim Abo-Abschluss, das Angebot richte sich an preisbewusste Personen.

In den rund 800 Filialen wird ab sofort nur noch "Post Mobile" verkauft. Alle anderen Angebote von Swisscom, Sunrise wie auch von Salt selbst, welche bis anhin von der Post verkauft wurden, fliegen aus dem Sortiment. Wie der 'Tages-Anzeiger' (Paywall) schreibt, wurden bislang in den Postfilialen pro Jahr 30'000 bis 40'000 Mobilfunkabos der drei Anbieter verkauft. Diese Grössenordnung wolle das Unternehmen nun mit Post Mobile erreichen.

Sind Mobilfunkabos eine postalische Dienstleistung?

Bisher seien die Abos von Salt "mit Abstand" die am meisten verkauften Mobilfunkprodukte in den Postfilialen gewesen, sagt Thomas Baur, Stellvertreter des Konzernleiters und Leiter Postnetz, gegenüber der Zeitung. Das neue Angebot soll auch helfen, die Filialen wieder attraktiver zu machen. "Nicht nur können unsere Kunden in den Poststellen die neuen Abonnements kaufen, sondern dort auch den Kundendienst für das neue Mobilfunkangebot in Anspruch nehmen", so Baur.

Er wies den Vorwurf zurück, Mobilfunkangebote seien keine postalischen Dienstleistungen, zumal die Post damit einen anderen staatsnahen Betrieb wie die Swisscom und eine privatwirtschaftliche Firma wie Sunrise konkurriere. Baur beruft sich auf das Postorganisationsgesetz. Dieses erlaubt es der Post, "im Auftrag Dritter Dienstleistungen zu vermitteln und so ihre Infrastruktur besser auszulasten". Auch finde keine Wettbewerbsverzerrung oder Behinderung des Wettbewerbs statt, sagt Baur: "Kunden von Swisscom und Sunrise können beispielsweise ihr Prepaid-Guthaben weiterhin in den Postfilialen aufladen."