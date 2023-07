Die Produktion von Apples Vision Pro harzt

gewartet. Nach über 7 Jahren Spekulationen war es im Juni dann endlich soweit und der Konzern hat das monumental teure Gerät mit dem Namen Vision Pro vorgestellt. Für stolze 3500 US-Dollar soll die VR-Brille Anfang 2024 auf den amerikanischen Markt kommen. Kurz nach der Lancierung war die Rede von einer Million verkaufter Geräte innerhalb des ersten Jahres. Lange hat die Welt auf die erste Mixed-Reality-Brille von Apple gewartet. Nach über 7 Jahren Spekulationen war es im Juni dann endlich soweit und der Konzern hat das monumental teure Gerät mit dem Namen Vision Pro vorgestellt. Für stolze 3500 US-Dollar soll die VR-Brille Anfang 2024 auf den amerikanischen Markt kommen. Kurz nach der Lancierung war die Rede von einer Million verkaufter Geräte innerhalb des ersten Jahres.

Gemäss zahlreichen Medienberichten sieht sich Apple nun aber gezwungen, diese internen Verkaufsziele "drastisch zu reduzieren". Als Gründe dafür werden insbesondere die Komplexität des Headset-Designs und Schwierig­keiten bei der Produktion genannt. Laut 'ARS Technica' gehen Analysten davon aus, dass die Verzögerungen mit Problemen in der Lieferkette zu tun haben.

Der Tech-Konzern plane im ersten Jahr die Produktion von weniger als 400'000 Einheiten, sagten zwei Personen, die sowohl Apple als auch dem chinesischen Luxshare nahe stehen. Mehrere Quellen berichteten zudem, dass Luxshare der einzige Hersteller für die Mixed-Reality-Brille sei. Unabhängig davon teilten zwei in China ansässige Lieferanten mit, dass Apple sie nur eine Menge für 130'000 bis 150'000 Einheiten im ersten Jahr angefragt habe.

So scheint es naheliegend, dass die geringe Menge eher mit Problemen in der Produktion zusammenhängt, als dass Apple den Entwicklern mehr Zeit geben will, um neue Apps für die VR-Brille zu entwickeln. Gleichzeitig sollen auch die Pläne für eine günstigere Version des Geräts nach hinten verschoben werden, so mehrere Insider.