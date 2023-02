Die Schweiz kriegt ein einheitliches E-Umzugs-Tool

eOperations Schweiz will die Webplattform eUmzug weiterentwickeln lassen. Dafür sucht die Organisation Anbieter, die die Applikation, das Hosting und ein neues Bezahlsystem verantworten werden.

Der Dienst wurde ursprünglich vom Kanton Zürich entwickelt, wird aber mittlerweile in 21 Kantonen angeboten und täglich rund 430 Mal benutzt. Bald soll er in der ganzen Schweiz zur Verfügung stehen, schreibt eOperations in den Ausschreibungsunterlagen. Die Organisation von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden ist für den gemeinsamen Aufbau von digitalen Behördenleistungen verantwortlich.

eUmzug sei eine gut dokumentierte und gewartete Webapplikation mit überschaubarer Funktionalität, schreibt eOperations. Es sei darum nicht vorgesehen, die Anwendung neu zu bauen. Mit der vorliegenden Ausschreibung sollen Weiterentwicklung und Support beschafft werden.

Entwickelt wurde die Applikation vom IT-Dienstleister Emineo, der sie auch über 5 Jahre gewartet und erweitert hat. Das Unternehmen darf sich wieder bewerben, muss aber Einarbeitungskosten, Installation und Bereitstellung wie konkurrierende Anbieter einpreisen. Sollte der Preis unrealistisch tief ausfallen, lasse man sich von einem Experten beraten, schreibt eOperations.

Gehostet wurde eUmzug bislang von Aspectra. Das Bezahlsystem wurde von der Post angeboten, wird aber Ende 2023 abgeschaltet. Letztes Jahr wurden über das System Zahlungen über rund 3 Millionen Franken abgewickelt, bis in 4 Jahren soll sich dies verdoppeln, schätzt eOperations.