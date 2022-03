Die Schweizer Plattform "BioMedIT" für Medizindaten ist aufgebaut

Das Schweizerische Institut für Bioinformatik (SIB) hat gemeinsam mit der ETH Zürich und der Universität Basel eine IT-Infrastruktur aufgebaut, um sensible Gesundheitsdaten sicher und den Dateschutzgesetzen entsprechend für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Zunutze machen sich dies bereits über 60 nationale und internationale Forschungsprojekte, wie das SIB mitteilt.

2017 hatte eine vom Bundesrat lancierte Initiative die Grundlage für die "Secure-Computing BioMedIT-Netzwerk" genannte Infrastruktur geschaffen. Die Initiative sah vor, eine sichere, ethische und gesetzeskonforme Forschung mit grossen Mengen interoperabler Gesundheitsdaten zu ermöglichen.

"Das Netzwerk bietet Forschenden in der ganzen Schweiz die Möglichkeit, Datensätze gemeinsam zu bearbeiten, ohne die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten aufs Spiel zu setzen", lässt sich Katrin Crameri, Direktorin der SIB-Gruppe Personalisierte Gesundheitsinformatik in Basel und Leiterin des BioMedIT-Netzwerks, in der Mitteilung zitieren.

Die Plattform umspannt drei grosse Schweizer Forschungsinstitutionen (SIB, ETH Zürich und Universität Basel) und nutzt moderne Cloud-Technologie sowie neueste Sicherheitsverfahren. Zentrale BioMedIT-Dienste und Tools würden einen sicheren, Ende-zu-Ende-verschlüsselten Transfer von Daten durch Anbieter wie beispielsweise Spitäler und Forschungsorganisationen ermöglichen. Auf der Plattform könnten sie dann von Schweizer Forschenden aller akademischen Forschungsinstitutionen sicher abgerufen werden.