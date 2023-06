Die Stadt St. Gallen kriegt einen neuen IT-Leiter

Im November 2023 wird Sven Ihl die Leitung der Dienststelle Informatikdienste (IDS) der Stadt St. Gallen übernehmen. Er folge auf Hans Vetsch, der auf Ende November 2023 in den Ruhestand gehe, teilt die Stadt mit.

Ihl kennt die städtische Verwaltung bereits. Der 42-Jährige war ab 2016 Abteilungsleiter Infrastruktur und Applikationen sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Ende 2021 übernahm er die Rolle als stellvertretender Dienststellenleiter.

In den vergangenen Jahren habe Ihl eine Reihe von IT-Grossprojekten massgeblich mitgeprägt, heisst es von der Stadt weiter. Dazu gehörten demnach die Einführung von Windows 10, die Gesamterneuerung der ICT-Technologien sowie auch die Cloud-Transformation. Ihl verfügt über einen MAS in Information Systems Management FH, einen MBA in Betriebswirtschaft sowie einen EMBA in General Management. Derzeit absolviert er berufsbegleitend einen Master of Science in IT-Sicherheits- und Risikomanagement.

Hans Vetsch verlässt die Stadtverwaltung nach 37 Jahren, davon 23 Jahre als Leiter der IDS.

Gemäss eigenen Angaben ist die IDS für knapp 3500 Nutzerinnen und Nutzer zuständig. Zu den Kunden gehören nebst der allgemeinen Stadtverwaltung auch alle städtischen Volksschulen sowie einige Schulgemeinden aus der Region.