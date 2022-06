Die Topsoft ist wieder zurück – live und konkret

Nach den Corona-bedingten Unterbrüchen hat die in 3 Wochen anstehende Topsoft Nachholbedarf. Jedenfalls trumpft das Treffen am 22. und 23. Juni in der Spreitenbacher Umwelt Arena mit einem vollen Programm auf. "Themen-Cluster, Showcases, Workshops, Referate, Lösungen und Technologien gehören ebenso dazu wie Networking und Expertengespräche", kündigen die Veranstalter an.

Zweimal war die Messe abgesagt worden. Zu Beginn der Pandemie hiess es im Jahr 2020 , es wäre absolut unverantwortlich, auf der Durchführung zu bestehen. Und auch im letzten Jahr war das Risiko bei einem Live-Event dieser Grösse noch als zu hoch eingestuft worden.