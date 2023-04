Die Zukunft der Cybersicherheit: Machine Learning

Mit der fortschreitenden Entwicklung des digitalen Zeitalters und der wachsenden Komplexität von Unternehmensnetzwerken steigt auch die Menge an Daten, um bösartige und unbekannte Angriffsmuster - die sprichwörtliche «Nadel im Heuhaufen» - aufzudecken. Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen wie Datenschutzverletzungen, Ransomware-Angriffen und böswilligen Insidern stehen Unternehmen vor grossen Herausforderungen bei der Überwachung und Sicherung ihrer Netzwerke. Darüber hinaus erschwert der Fachkräftemangel im Bereich der Cybersicherheit die manuelle Bedrohungssuche und Korrelation der protokollierten Informationen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzen Unternehmen auf prädiktive Analytik und Maschinelles Lernen (ML), um ihre Netzwerke vor Cyberbedrohungen und unbekannten Angreifern zu schützen.

ML-gesteuerte Netzwerksicherheit

ML-gesteuerte Sicherheitslösungen im Bereich der Cybersicherheit nutzen selbstlernende Algorithmen und andere prädiktive Technologien (Statistik, zeitbasierte Analysen, Korrelationen etc.) zur Automatisierung verschiedener Aspekte der Bedrohungserkennung. Da herkömmliche, regelbasierte Sicherheitslösungen an ihre Grenzen stossen, gewinnen ML-Algorithmen immer mehr an Bedeutung. Sie ermöglichen die Verarbeitung von Daten durch fortschrittliche Algorithmen, welche in der Lage sind, Muster, Anomalien und andere subtile Indikatoren von bösartigen Aktivitäten zu erkennen. Dazu gehören auch neue und sich entwickelnde Bedrohungen, die möglicherweise keine bekannten bösartigen Indikatoren oder bestehende Signaturen aufweisen.

Obwohl die Erkennung bekannter Bedrohungsindikatoren und die Abwehr etablierter Angriffsmuster nach wie vor wichtige Bestandteile der allgemeinen Cyber-Hygiene sind, können herkömmliche Ansätze, die auf Bedrohungsmeldungen und statischen Regeln basieren, zeitaufwändig sein. Zudem sind Indikatoren eines Angriffs oder Anzeichen einer Kompromittierung zum Zeitpunkt eines Angriffs möglicherweise nicht verfügbar oder schnell veraltet. Daher benötigen Unternehmen alternative Ansätze, um diese Lücken in ihrer Cybersicherheits-Infrastruktur zu schliessen.

Ein ganzheitlicher Ansatz für die Netzwerksicherheit sollte daher ML-gestützte Network Detection and Response (NDR) Lösungen einbeziehen, um herkömmliche Erkennungsfunktionen und präventive Sicherheitsmassnahmen zu ergänzen.

Die Vorteile von ML für die Netzwerksicherheit

Wie trägt also maschinelles Lernen (ML) zur Zukunft der Netzwerksicherheit bei? Es zeigt sich, dass ML-basierte Sicherheitslösungen einen bedeutenden Wandel in der Netzwerksicherheit bewirken, indem sie Sicherheitsteams zahlreiche Vorteile bieten und die allgemeinen Fähigkeiten zur Erkennung von Bedrohungen in Unternehmen in vielerei Hinsichten verbessern:

Unternehmen müssen in der Lage sein, riesige Mengen an Informationen in Echtzeit zu verarbeiten, um Cyber-Bedrohungen zu erkennen. Dies umfasst Netzwerkverkehrsprotokolle, Endpunkte und andere Informationsquellen. ML-Algorithmen können hierbei helfen, Muster und Anomalien zu identifizieren, die andernfalls unbemerkt bleiben würden. Automatisierte Analyse von ungewöhnlichem Verhalten : ML ermöglicht die Überwachung der Netzwerkaktivitäten, indem sie die Analyse des normalen Netzwerkverkehrs als Grundlage oder "Baseline" nutzt. Durch automatische Korrelation und Gruppenbildung können Anomalien und ungewöhnliches Verhalten erkannt werden, wodurch der Bedarf an manueller Bedrohungssuche reduziert wird.

: ML ermöglicht die Überwachung der Netzwerkaktivitäten, indem sie die Analyse des normalen Netzwerkverkehrs als Grundlage oder "Baseline" nutzt. Durch automatische Korrelation und Gruppenbildung können Anomalien und ungewöhnliches Verhalten erkannt werden, wodurch der Bedarf an manueller Bedrohungssuche reduziert wird. Erkennung unbekannter Angriffe in Echtzeit : Statistiken, sowie zeit- und korrelationsbasierte Erkennungen sind von grosser Bedeutung, um unbekannte Angriffsmuster automatisiert zu erkennen. Durch den Einsatz von algorithmischen Ansätzen können herkömmliche Sicherheitslösungen verbessert werden, so dass sie weniger auf bekannte Malware-Indikatoren angewiesen sind.

: Statistiken, sowie zeit- und korrelationsbasierte Erkennungen sind von grosser Bedeutung, um unbekannte Angriffsmuster automatisiert zu erkennen. Durch den Einsatz von algorithmischen Ansätzen können herkömmliche Sicherheitslösungen verbessert werden, so dass sie weniger auf bekannte Malware-Indikatoren angewiesen sind. Selbstlernende Erkennungsfunktionen : ML-gesteuerte Lösungen lernen aus vergangenen Ereignissen, um ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Bewertung von Bedrohungen, sowie zur Gruppierung und zur Visualisierung von Netzwerken, kontinuierlich zu verbessern.

: ML-gesteuerte Lösungen lernen aus vergangenen Ereignissen, um ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Bewertung von Bedrohungen, sowie zur Gruppierung und zur Visualisierung von Netzwerken, kontinuierlich zu verbessern. Verbesserung der Reaktionsfähigkeit : Indem ML aus den vergangenen Aktivitäten eines Analysten zur Reaktion auf Vorfälle lernt, kann es bestimmte Aspekte des Reaktionsprozesses auf Vorfälle automatisieren und so den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Behebung einer Sicherheitsverletzung minimieren.

Wie nutze ich ML um mein Unternehmensnetzwerk zu sichern?

Wenn es um fortschrittliche ML-gestützte Network Detection & Response (NDR) Lösungen geht, welche die beschriebenen Fähigkeiten nutzen, sticht ExeonTrace als führende Netzwerksicherheitslösung in Europa heraus. Basierend auf preisgekrönten ML-Algorithmen, die auf einem Jahrzehnt Forschung an der ETH Zürich basieren, bietet ExeonTrace Organisationen fortschrittliche ML-Bedrohungserkennung, vollständige Netzwerktransparenz, und Big-Data-Analysen. Dabei analysieren die Algorithmen Metadaten, wodurch sie selbst verschlüsselten Datenverkehr analysieren können und darüber hinaus mit den meisten Cybersicherheitsinfrastrukturen kompatibel sind. Durch Korrelation und Ereignisfusion können die Algorithmen jegliche Anomalien und subtile Hinweise auf bösartiges Netzwerkverhalten genau identifizieren, selbst wenn es sich um neuartige oder aufkommende Cyberbedrohungen handelt. Dies ermöglicht Organisationen, in Echtzeit auf Cybervorfälle zu reagieren, bevor ein Schaden entsteht.

Detektion und Korrelation von Netzwerkanomalien durch Machine Learning.

Zusammenfassung

Da die Bedrohungslage durch Cyberangriffe immer komplexer wird, müssen Unternehmen über traditionelle Sicherheitsmassnahmen hinausgehen, um ihre Netzwerke zu schützen. Deshalb wenden sich viele Firmen dem Maschinellen Lernen (ML) und der prädiktiven Analytik zu, um ihre Sicherheitsabwehr zu stärken. ML-gestützte Network Detection & Response (NDR)-Lösungen wie ExeonTrace können Unternehmen dabei unterstützen, der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft einen Schritt voraus zu sein. Durch den Einsatz fortschrittlicher ML-Algorithmen, welche den Netzwerkverkehr automatisiert überwacht, ermöglicht ExeonTrace Unternehmen eine schnelle Erkennung und Reaktion auf jegliche Cyberangriffe.

ExeonTrace Plattform: Netwerküberwachung.