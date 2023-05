Diese IT-Firmen gehören zu den besten Schweizer Arbeitgebern

Die Beratungsagentur Great Place To Work hat für ein Arbeitgeber-Ranking rund 30’000 Angestellte von 220 Firmen in der Schweiz befragt. Im Kaufleuten in Zürich nahmen unter anderem die grossen Player ihre Preise entgegen – nur Google fehlte.

Wo ist Google?

In 3 der 4 Kategorien holten sich IT-Firmen den 1. Platz. Bei den grossen Unternehmen erreichte dabei Cisco den Spitzenplatz. "Fachkräftemangel, Hybrid Work, die Auswirkung von KI auf Arbeitsplätze – die sind einige der Themen, die den Arbeitsmarkt prägen. Kollegialität, Flexibilität, Verständnis und Mitgefühl sind ebenso zentrale Themen für Mitarbeitende", erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung zum Ranking. Aber auch Salesforce und SAP Schweiz kletterten auf das Podest.

Überraschend ist jedoch, dass ein Tech-Riese wie Google nicht mit dabei ist. Das Unternehmen erhält sonst immer Bestnoten. "Nur wenn Organisationen mit uns aktuell zusammenarbeiten, können wir auch alle Mitarbeitenden für eine Befragung einladen", sagt Michael Hermann, Mitbesitzer von Great Place To Work, gegenüber '20 Minuten'. Die Einschätzung aller Mitarbeitenden bilde die Grundlage fürs Ranking.

In der Kategorie "Small" punktete die IT-Consulting-Firma Basevision, bei den Micro-Unternehmen waren es Gosecurity (Rang 1) sowie Alohi SA (Rang 2). Bei den mittleren Unternehmen erreichte der auf digitale Transformation spezialisierte Consultant CSP Platz 2.

In Zeiten des Fachkräftemangels

Allgemein hätten insbesondere Unternehmen aus dem IT- und Pharma-Bereich erkannt, wie wichtig die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden in Zeiten des Fachkräftemangels sei. "Wenn jemand geht, kostet ein Ersatz mit Stellenausschreibung, Headhunter und Einarbeitungszeit bis zu eineinhalb Jahreslöhne. Das wird schnell sehr teuer", so Hermann gegenüber der Pendlerzeitung.