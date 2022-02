Dieter Kehl wird Sales Director DACH bei Opentext

Opentext hat seinen langjährigen Mitarbeiter Dieter Kehl zum neuen Director Sales DACH im Geschäftsbereich Data Protection und Security bei Opentext / Carbonite + Webroot ernannt. Die Stelle wurde laut Auskunft der Pressestelle von Opentext neu geschaffen.

Dieter Kehl promovierte im Bereich Betriebswirtschaft (Business and Management) an der University of Gloucestershire, arbeitet seit 25 Jahren in der IT-Branche und bereits seit rund 20 Jahren für Opentext. Zuletzt war er verantwortlich für den Services- und Lösungsvertrieb in Österreich, Italien und der Schweiz. Zuvor war er mehr als 13 Jahre lang Senior Manager Services and Solution Sales and Consulting für den Schweizer Markt.