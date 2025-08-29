Dieter Lüscher wird neuer CEO von Dialog

Badener Identic Group übernommen
Die Security-Beratungsfirma wird nach Deutschland verkauft und zusammen mit der früheren IPG aus Winterthur den Markt für Identity and Access Management bedienen.
In Bern wurde das Netzwerk SDS vorgestellt. Öffentliche Verwaltungen sind ebenso Mitglieder wie Hochschulen, Organisationen und IT-Firmen.
Ab dem 1. September können sich auch weitere Schweizer Spitäler dem Verein "Healthcare Cyber Security Center" anschliessen.
Der langjährige Canon-Manager übernimmt die zusätzliche Funktion als CEO der deutschen Ländergesellschaft.