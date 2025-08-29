Dieter Lüscher wird neuer CEO von Dialog

Ab dem 1. September übernimmt Dieter Lüscher als Geschäftsführer die Geschicke von Dialog Verwaltungs-Data. Der 54-jährige ETH-Ingenieur bringt langjährige Führungserfahrung und Know-how in der Digitalisierung sowie im Aufbau sicherer Informations- und Verwaltungssysteme mit.

Durch seine Tätigkeiten bei Elca, Swisscom IT Services und Logica Switzerland habe er ein tiefes Verständnis für die digitale Transformation bei öffentlichen Verwaltungen aufgebaut und kenne deren Herausforderungen aus erster Hand, schreibt sein neuer Arbeitgeber.