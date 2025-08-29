Dieter Lüscher wird neuer CEO von Dialog

29. August 2025 um 10:21
image
Am 1. September übernimmt Dieter Lüscher die Geschäftsführung von Dialog Verwaltungs-Data. Foto: zVg

Die Post-Tochter hat einen neuen Geschäftsleiter ernannt. Zuletzt führte VR-Präsident Neven Katuric Dialog Verwaltungs-Data interimistisch.

Ab dem 1. September übernimmt Dieter Lüscher als Geschäftsführer die Geschicke von Dialog Verwaltungs-Data. Der 54-jährige ETH-Ingenieur bringt langjährige Führungserfahrung und Know-how in der Digitalisierung sowie im Aufbau sicherer Informations- und Verwaltungssysteme mit.
Durch seine Tätigkeiten bei Elca, Swisscom IT Services und Logica Switzerland habe er ein tiefes Verständnis für die digitale Transformation bei öffentlichen Verwaltungen aufgebaut und kenne deren Herausforderungen aus erster Hand, schreibt sein neuer Arbeitgeber.
Bis März 2025 wurde Dialog Verwaltungs-Data von Urs Reinhard, zuletzt von VR-Präsident Neven Katuric geführt. Katuric werde die Übergangsphase begleiten und die Geschäfte bis Ende Jahr vollständig an den neuen Geschäftsführer Lüscher übergeben, heisst es in der Mitteilung der Post-Tochter.

