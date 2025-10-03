Digital Business Transformation Forum thematisiert KI

Der Einfluss von neuen Technologien wie KI auf Geschäftsmodelle und die Firmenkultur war eines der vorherrschenden Themen am "Digital Business Transformation Forum". An dem Anlass in Rüschlikon trafen sich mehr als 120 Führungskräfte aus der Schweizer Wirtschaft, um von Spezialistinnen und Spezialisten zu erfahren, wie sie in ihren Unternehmen den aktuellen Herausforderungen begegnen.

Der Schweizer Internetpionier und Venture Capitalist Andreas Göldi zeigte in seinem Referat beispielsweise auf, dass die Talent-Pipeline eine Grundvoraussetzung für schnell lernende Organisationen ist. Dabei gehe es um die Frage, wie KI-Kompetenzen aufgebaut und eine anpassungsfähige Kultur gefördert werden können. Als Beispiel zeigte Göldi ein Memo von Tobi Lütke, dem CEO von Shopify: Er wies darin alle Mitarbeitenden und Führungskräfte an, keine neuen Ressourcen einzustellen, ohne vorab eine KI-Alternative zu prüfen.

David Finken von der ETH Zürich und Jens Löhmar von Workday zeigten gemeinsam auf, wie mit KI echte Mehrwerte geschaffen werden könnten. Anhand von Umfrageresultaten mussten sie aber auch konstatieren, dass die echte KI-Innovation in der Geschäftsrealität in der Schweiz noch nicht angekommen ist. Die Perspektiven wurden anschliessend mit Christian Fehrlin von Deep Impact, Hans-Werner Feick von Blue Mind Consulting und Bruno Messmer von DXC diskutiert. Ihr ernüchterndes Resümee: "KI ist Alchemie. Früher wussten wir, was neu entwickelte Software macht. Bei KI wissen wir es nicht." Kein Wunder, lässt sich mit KI (noch) kein Geschäft aufbauen.

KI für die Schokoladenfertigung

Die Schokoladenproduktion bei Lindt & Sprüngli funktioniert nach den Worten des Digital Operations Program Manager Hamed Celaymanian heute schon mit KI-Unterstützung. Er berichtete von Projekten mit einem Cyber Physical System, das die physikalischen Prozesse der Schokoladenherstellung mit Daten, Algorithmen sowie Sensoren kontrolliert und steuert. KI komme unter anderem bei der Problemanalyse zum Einsatz, berichtete Celaymanian.

Zukünftig sollen KI-Agenten für die Mitarbeitenden in den Produktionslinien bereitgestellt werden. Sie würden trainiert mit Produktionsanleitungen sowie historischen Problemfällen und ihren Lösungen. Die Angestellten müssten nach den Worten Celaymanians dann nicht mehr in Handbüchern blättern, sondern könnten mit den Agenten chatten oder telefonieren, um Hilfe zu erhalten.

Stefan Frei von der ETH, Tabea Nordieker von Oneconsult und Sandro Nafzger von Bug Bounty Schweiz. Foto: zVg

In der abschliessenden Talkrunde wurden die mithilfe von KI optimierten Methoden von Cyberkriminellen thematisiert, etwa Phishing-Mails auf Schweizerdeutsch. Ferner wurde die Frage beantwortet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls kritischer Infrastrukturen in der westlichen Welt ist. Die Antwort der KI lautete: mindestens 3,14%.

Das nächste "Digital Business Transformation Forum" findet den Veranstaltern zufolge am 1. Oktober 2026 statt.