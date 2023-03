Digital-Chefin verlässt Credit Suisse

Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie im Investmentbanking von Credit Suisse. 2011 wurde sie zum Head FX Structuring befördert. Danach folgten weitere Funktionen wie Head Cross Asset Origination and Structuring und Head Core Banking Solutions. 2018 gelang ihr der Aufstieg in die Geschäftsleitung , wo sie zuletzt als Leiterin der Einheit "Digital Banking" Einsitz nahm. Mit ihrer Arbeit war Haux massgeblich an der Entwicklung des mobilen CS-Banking-Angebots CSX beteiligt.