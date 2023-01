Digital Economy Award findet wieder statt

"Die Absage des Digital Economy Awards tut uns weh", sagte Christian Hunziker, Geschäftsführer von SwissICT, zur Streichung der Gala im Jahr 2022 . Umso glücklicher ist der Verband, dass die Preisverleihung heuer wieder stattfinden kann. Dies dank der Unterstützung von "Primeo Energie und Zoom", wie es in der Mitteilung heisst.

Am 16. November 2023 werden die Digital Economy Awards im Hallenstadion vergeben, wo "wir vor einem grossen Publikum innovative digitale Projekte, Firmen und Personen würdigen und feiern werden", schreibt der Verband weiter.

Vergeben werden an der Veranstaltung die Awards für "Digital Excellence" und "Digital Innovation of the Year". Hinzu kommen Preise für den "NextGen Hero", das "Next Global Hot Thing" und "Best ICT Education".

Neuer Award von Inside IT und SwissICT

Hinzu kommt dieses Jahr auch erstmals eine Auszeichnung für die ICT-Persönlichkeit des Jahres, die wir initiiert haben und im Rahmen des Digital Economy Awards ebenfalls im Hallenstadion vergeben werden.

Mehr Informationen zu allen Preisen und zum Programm des Digital Economy Awards folgen. Wer am 16. November dabei sein will, kann schon jetzt einen Tisch reservieren . Die Nominationsphase für die Awards startet im Frühling.