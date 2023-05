Digital Economy Award: Jetzt Projekte für Hallenstadion-Gala einreichen

Digital Economy Awards: Um diese Preise gehts

Am Digital Economy Award werden am 16. November im Hallenstadion innovative Schweizer Digital-Produkte sowie Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in Bezug auf Digitalisierung besonders hervorgetan haben.

Die Besten werden in den Kategorien "Digital Innovation of The Year", "The Next Global Hot Thing", "Digital Excellence Award" und – neu in Zusammenarbeit mit Switch – mit dem "NextGen Hero" ausgezeichnet. Erstmals vergeben wird ausserdem der neu geschaffene Preis "ICT Education Excellence Award" sowie "The Pascal" für die ICT-Persönlichkeit des Jahres.