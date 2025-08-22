Digital Economy Awards: Entscheidende Wochen stehen an

Intesys wird an Primetrack verkauft
Mit der Übernahme bauen Primetrack und das Mutterhaus Datalynx ihre Präsenz aus. Der Intesys-Standort in Pratteln soll mit sämtlichen Mitarbeitenden weitergeführt werden.
Erneute Änderungen stellen insbesondere kleine VMware-Partner vor Herausforderungen. UMB erwartet eine vermehrte Diversifizierung im Markt.
Neben Intel sind auch Firmen wie Global Foundries, Micron, Samsung und TSMC im Visier der US-Regierung. Über Beteiligungen könnte die Fertigung in den USA gefördert werden.
Der chinesische Weltmarktführer veräussert einen Grossteil seiner Anteile an der deutschen Elektronikmarke. Nur das Geschäft mit Notebooks und Gaming-PCs bleibt bei Lenovo.