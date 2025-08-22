Digital Economy Awards: Entscheidende Wochen stehen an

Noch sind die Würfel nicht gefallen, aber bald wählen die Fachjurys ihre Favoriten und Shortlists aus. Inside IT ist an der Awardvergabe dabei. Sie auch?

An zwei Tagen Ende August stellen sich Bewerberinnen und Bewerber für einen Digital Economy Award in Zürich der Jury. Digitalprojekte werden geprüft, Pitches bewertet und Konzepte diskutiert, um schliesslich die Finalistinnen und Finalisten der fünf verschiedenen Kategorien auszuwählen. Die Shortlists werden am 4. September in Münchenstein bekannt gegeben.
Dann startet auch das öffentliche Voting für die Award-Kategorie "The Pascal": Die Leserschaft von inside-it.ch kann mitbestimmen, wer 2025 den Titel "IT-Persönlichkeit des Jahres" verdient hat.
Die Galanacht mit Awardvergabe findet am 13. November im Zürcher Hallenstadion statt. Als Medienpartner wird auch Inside IT präsent sein. Wenn auch Sie den Anlass zum Networking nutzen und Kunden einladen wollen, können Sie sich einen Tisch sichern.
Unsere Leserinnen und Leser erhalten einen Tisch mit acht Plätzen zum Vorteilspreis. Vergessen Sie nicht, beim Check-out "Inside IT" auszuwählen.
Tisch buchen
Nutzen Sie die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Ihr Netzwerk zu erweitern. Als Tischpartner sind Sie und Ihr Unternehmen im Networking-Bereich, beim Apéro sowie an der Afterparty sichtbar und werden auf der Webseite und der Teilnehmerliste aufgeführt.

