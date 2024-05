Digitalbank Alpian sammelt über 76 Millionen Franken ein

Die Schweizer Digitalbank Alpian meldet den Abschluss einer C-Finanzierungsrunde über 76 Millionen Franken. Angeführt wurde die Runde von Fideuram ISPB, seit Jahren ein strategischer Partner des Fintechs. Auch weitere bestehende Investoren haben sich an der Runde beteiligt.

Wie es in einer Mitteilung des Schweizer Fintechs heisst, stehen 40 Millionen Franken der gesprochenen Finanzierung noch unter Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Wird diese erteilt, werde Fideuram die Mehrheit an Alpian übernehmen. Die Privatbank hat bereits 2022 im Rahmen einer B+-Finanzierungsrunde rund 19 Millionen Franken in Alpian investiert.