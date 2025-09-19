Digitalexpertin wird Mitglied der ETH-Leitung

Auf Antrag des Präsidenten der ETH Zürich hat der ETH-Rat die Professorin Eftychia "Effy" Vayena zum neuen Mitglied der Schulleitung ernannt. Sie tritt am 1. Januar 2026 die Nachfolge von Professorin Vanessa Wood als Vizepräsidentin für Wissenstransfer und Wirtschaftsbeziehungen an.

Vayena ist laut Mitteilung "eine der weltweit führenden Expertinnen im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen sowie Datengovernance und Governance neuer Technologien allgemein". Für ihre Arbeiten erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Sie ist seit 2017 ordentliche Professorin für Bioethik an der ETH Zürich und verfüge über sehr breite Erfahrungen in nationalen und internationalen Kooperationen.

Neue Professorinnen und Professoren

Foto: Melika Payvand

Der ETH-Rat hat an seiner Sitzung auch neue Professorinnen und Professoren ernannt. Melika Payvand, zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der Universität Zürich, wird Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der ETH für Autonome Intelligente Agenten am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik. Dabei handelt es sich um eine Doppelprofessur mit der Universität Zürich.

Die Forschung von Payvand richtet sich auf die Entwicklung einer neuen Generation von Rechensystemen, "die die Funktionsweise des Gehirns nachahmen und sich dadurch radikal von konventionellen Rechnerarchitekturen unterscheiden", so die ETH. Solche neuartigen Computersysteme könnten einige der gravierenden Defizite der Künstlichen Intelligenz ausgleichen sowie Aufgaben in Bereichen übernehmen, in denen herkömmliche Computer versagen.

Malik Wagih. Foto: Lawrence Livermore National Laboratory

Malik Wagih, zurzeit Lawrence Fellow am Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore, USA, wird zum Tenure-Track-Assistenzprofessor für Materialmodellierung am Departement Materialwissenschaft ernannt. Seine Forschung konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuer Materialien mittels Defekt-Engineering.

Julia Vogt. Foto: Giulia Marthaler / ETH Zürich

Julia Vogt, zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der ETH Zürich, wird zur ausserordentlichen Professorin für Informatik am Departement Informatik befördert. Ihre interdisziplinäre Forschung verbindet Informatik und Medizin, wobei der Schwerpunkt auf Methoden des maschinellen Lernens liegt. Ziel ist die Entwicklung von computergestützten und statistischen Werkzeugen zur Verbesserung der bildbasierten medizinischen Diagnostik, um die personalisierte Patientenversorgung zu verbessern. Für ihre Forschung erhielt Vogt mehrere Auszeichnungen und 2022 einen Starting Grant des European Research Councils.