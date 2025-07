Digitalisierung der Zürcher Gemeinden verzögert sich

Der Zürcher Regierungsrat hatte den Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen des Kantons eine Digitalisierungsvorgabe gemacht. Bis zum 1. Januar 2026 sollten alle externen und internen Verwaltungsvorgänge elektronisch abgewickelt werden. Da verschiedene organisatorische, prozessuale und technische Voraussetzungen noch nicht gegeben seien, wurde der Stichtag nun auf den 1. Januar 2027 verschoben.

Als Anlaufstelle für die Verwaltungsdigitalisierung fungiert die Organisation Egovpartner. Darin sind nach eigenen Angaben 133 von 160 Gemeinden und Städten des Kantons vereint. Das Projekt für die E-Services befindet sich am Beginn der Umsetzungsphase.

Das Ziel sei die Unterstützung der Gemeinden bei der Konzeption, Beschaffung und Bereitstellung einer einheitlichen, webbasierten Plattform für einen Onlineschalter. In einem ersten Schritt will Egovpartner eine Lösung für die kommunalen Services der Gemeinden umsetzen. Langfristig soll die E-Service-Plattform an die kantonale Frontend-Lösung "Zürikonto" angebunden werden, um einen Zugang zu digitalen Behördendienstleistungen, sowohl der Gemeinden als auch des Kantons, zu ermöglichen.

Wie die Organisation mitteilt, werden aktuell die gewünschten Leistungen definiert und Lösungsvarianten für die IT-Grundinfrastruktur erarbeitet. Im zweiten Halbjahr 2025 sei eine öffentliche Ausschreibung geplant, in der ein externer Softwarepartner für die Entwicklung der E-Service-Plattform gefunden werden soll.