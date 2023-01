Digitec Galaxus setzte letztes Jahr 2,4 Milliarden Franken um

Digitec Galaxus ist gegenüber dem Vorjahr um 8,7% gewachsen und hat 2,43 Milliarden Umsatz geschrieben. Damit hat das Unternehmen erneut den höchsten Jahresumsatz seiner Geschichte erzielt. Die Migros-Tochter begründet das Wachstum unter anderem mit dem Ausbau des Sortiments. So sei beispielsweise in Deutschland das Warenangebot mehr als verdoppelt worden auf 1,7 Millionen Produkte, hiess es in einer Mitteilung. In der Schweiz umfasst das Sortiment laut den Angaben knapp 5 Millionen Artikel.

Die Umsatzentwicklung von Digitec Galaxus

Den grössten Teil des Umsatzes erwirtschaftet die Migros-Tochter jedoch nur mit einem kleinen Teil des Sortiments. Letztes Jahr veröffentlichte Digitec Galaxus nämlich eine Auswertung, die zeigte, dass das Unternehmen mit 4% seiner Artikel 80% der Einnahmen erzielt. So sind etwa iPhones, Windeln oder Tintenpatronen beliebt, andere Artikel finden gar keine Beachtung.

Insbesondere in der Süd- und Westschweiz sowie in Deutschland gewann der Onlinehändler nach eigenen Angaben neue Kunden. Laut der Mitteilung kauften vergangenes Jahr mehr als 3,3 Millionen Menschen mindestens einmal bei Digitec Galaxus ein, 700'000 davon in Deutschland und Österreich. In Deutschland startete das Unternehmen 2018, in Österreich im Jahr 2021. Erst vor zwei Tagen hatte Digitec Galaxus ausserdem bekannt gegeben, auch nach Frankreich expandieren zu wollen. Und das Unternehmen hat sehr ehrgeizige Ziele: Es will nämlich einer der fünf grössten Onlinehändler in unserem westlichen Nachbarland werden.