Dinko Eror wird DACH-Vertriebschef bei Red Hat

Red Hat hat Dinko Eror zum Vice President, Regional Sales Leader, DACH ernannt. Er berichte in dieser Funktion direkt an Hans Roth, Senior Vice President und General Manager EMEA, teilt das Unternehmen mit. Eror werde Roth dabei unterstützen, langfristige EMEA-Wachstumsstrategien und -initiativen zu entwickeln.

Dinko Eror blicke auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung globaler Technologieunternehmen zurück, so die Mitteilung. Vor seinem Wechsel zu Red Hat war er unter anderem CEO von Dell Technologies in Deutschland, Senior Vice President EMEA für Dell Technologies beziehungsweise Dell EMC und zuletzt seit April 2020 COO von Matrix24.

Dinko Eror verstärkt das Regional Management Team DACH von Red Hat. Dazu gehören neben Eror die Country Manager Gregor von Jagow (Deutschland), Dieter Ferner-Pandolfi (Österreich) und Richard Zobrist (Schweiz).

Erors Vorgänger Robert Lindner, zuletzt Vice President DACH bei Red Hat, habe beschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. "In den letzten 14 Jahren hat er in verschiedenen Positionen massgeblich zum Erfolg von Red Hat beigetragen und Kunden und Partner bei ihrem Transformationsprozess erfolgreich unterstützt", schreibt das Unternehmen.