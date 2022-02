Doppelwechsel an der Bexio-Spitze

Per 1. Mai 2022 übernimmt Markus Naef den Chefposten bei Bexio. Bereits einen Monat zuvor tritt Tom Sprenger seine neue Stelle als CTO an. Beide stossen von der SwissSign Group, wo sie zuletzt in gleicher Funktion tätig waren, zum Anbieter von Buchhaltungs-Software. Bei der Post-Tochter folgte bereits am 1. Dezember Jürg Graf auf Markus Naef . Für eine Stellungnahme zum Abgang von Tom Sprenger war bei SwissSign niemand mehr erreichbar.