Drei neue Leute in Führungspositionen bei SAP Schweiz

SAP Schweiz meldet, dass die hiesige Niederlassung des deutschen ERP-Riesen nun einen Chief Sustainability Officer (CSO) hat. Ausserdem gibt es einen neuen CTO und einen neuen Leiter der Geschäftseinheit für Partner und KMU-Kunden.

Die Leitung dieser Geschäftseinheit wird per 1. August von Robert Kehrli übernommen. Er ersetzt Simon Hammer, der nach vier Jahren in dieser Position eine neue Herausforderung ausserhalb von SAP angenommen habe, teilt das Unternehmen mit.

Robert Kehrli arbeitet seit 2016 für SAP Schweiz und war zuletzt Head of Business Technology Platform. Zuvor war er in verschiedenen Verkaufs-, Support-, Beratungs- und Managementfunktionen bei IBM, Hewlett-Packard und HPE tätig.

Alexander Finger

Per 1. Juli ist Alexander Finger zum neuen Chief Technology Officer von SAP Schweiz ernannt worden. Er arbeitet seit rund zwei Jahren für SAP Schweiz, wo er Kunden aus der Energiewirtschaft betreute und als "Innovationsbotschafter" fungierte. Schon 1995 gründete Finger laut SAP einen der ersten Internet-Service-Provider in Deutschland. Danach folgten Stationen bei der Deutschen Post und der Genfer CPGmarket.com. Anschliessend war er mehr als 13 Jahre lang bei Swisscom, wo er verschiedene Beratungs- und Managementfunktionen innehatte.

Sebastian Kaczynski