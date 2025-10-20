Drei Technologie-Unternehmer ausgezeichnet

Letzten Freitag hat Ernst & Young zum 28. Mal die innovativsten Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich 61 Unternehmerpersönlichkeiten aus der ganzen Schweiz für das Programm beworben. Zum Anlass wurden 400 Gäste in den Kultursaal Bern geladen.
Die Preisträger
- Martin Fengler, CEO von Meteomatics, wurde als "Visionary Entrepreneur" im Sektor Technologie und Innovation hervorgehoben. Seine Firma spezialisiert sich auf präzise Wettervorhersagen auf kleinen geografischen Gebieten und entwickelte dazu die Wetter-API sowie ein Meteoglider-System. Dazu kommt "die Verbindung von Drohnentechnologie und einer eigenen Forecasting Engine ermöglicht Prognosen, die mit ihrer Genauigkeit neue Perspektiven eröffnen", so die Jury.
- Béatrice Schaeppi, sicherte sich den diesjährigen Preis in der Kategorie "Entrepreneurs in Family Business" im Sektor Immobilienmanagement. Im Jahr 2022 wurde unter ihrer Leitung das Unternehmen erfolgreich in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Zentral sei dabei ihre Fähigkeit, moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen und damit in einer anspruchsvollen Branche neue Massstäbe zu setzen.
- Luc Burnier von Nu Glass erhielt den Preis "Scale-up Leader" im Sektor Technologie und Innovation. Zusammen mit der EPFL entwickelte Burnier eine Lasertechnologie, welche die Übertragung von Mobilfunkfrequenzen durch Glas ermöglicht. Die Jury meint: "Die zugrundeliegende Technologie hat ihre Marktfähigkeit bei grossen Kunden bereits unter Beweis gestellt und eröffnet neue Möglichkeiten sowohl im Mobilitätsbereich als auch im Bauwesen."