Drei Technologie-Unternehmer ausgezeichnet

Letzten Freitag hat Ernst & Young zum 28. Mal die innovativsten Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich 61 Unternehmerpersönlichkeiten aus der ganzen Schweiz für das Programm beworben. Zum Anlass wurden 400 Gäste in den Kultursaal Bern geladen.

Die Preisträger