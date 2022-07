Driton Deda wird neuer CCO von Also Schweiz

Der Emmener Distributor Also gibt eine Rochade im Schweizer Führungsteam bekannt. Driton Deda wird per 1. August als neuer Chief Customer Officer (CCO) bei Also Schweiz übernehmen.

Deda ist seit 2016 beim Distributor tätig. Zunächst arbeitete er im Business Development, später übernahm er leitende Funktionen. Seit 2019 ist er Head of Digital Commerce. Vor seiner Zeit bei Also arbeitete er mehrere Jahre lang bei ARP.

Als CCO werde er sich bei Also auf den Ausbau der Operational Excellence und die weitere Vereinheitlichung der Prozesse fokussieren, beschreibt Deda seine neuen Aufgaben.