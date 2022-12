Drivetek in die USA verkauft

Das Jungunternehmen Drivetek aus Brügg bei Biel bietet Engineering- und Produktentwicklungsdienstleistungen für unterschiedliche Antriebstechniken an, darunter solche für Lastwagen, Busse, Schiffe, Trams oder den Motorsport. Nun berichtet ' Startupticker.ch ', dass der Applikations-Entwickler verkauft worden ist. Dem Bericht zufolge wurde die Firma für 35 Millionen Franken vom amerikanischen Automobilzulieferer Borg Warner übernommen.

Geflossen sind bei der Transaktion 25 Millionen Franken. Weitere 10 Millionen könnten in den nächsten 3 Jahren noch folgen, schreibt 'Startupticker'. Drivetek beschäftigt über 40 Mitarbeitende und hat seine Kundschaft in der Automobil- und Transportindustrie sowie in den Bereichen Luftfahrt, Industrie und Energie. Mit der Übernahme wechseln diese nun zu einem Konzern, der nach eigenen Angaben knapp 50'000 Angestellte beschäftigt und einen Jahresumsatz von 15 Milliarden Dollar erwirtschaftet.