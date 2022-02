Droht dem Metaversum eine Immobilienblase?

Darüber was das Metaverse genau werden wird und welchen Nutzen es bringen wird, ist man sich auf der Welt noch nicht so ganz einig. Gewiss hingegen ist, dass die digitale Welt enorm viel Rechenleistung benötigen und dementsprechend auch viel Energie verbrauchen wird. Auch ist klar, dass die grossen Technologie­konzerne mit den virtuellen Parallel­welten wirtschaftliche Interessen verfolgen. 'CNBC' hat nun unter Berufung auf Analysten und Investoren berichtet, dass mit dem Verkauf von digitalen Grundstücken und Gebäuden 2021 Umsätze von über 501 Millionen Dollar generiert wurden.

Der jüngste Umsatzanstieg sei insbesondere durch die Ankündigung von Face­book ausgelöst worden, dass sich das Unternehmen in Meta umbenennen und sich auf sein Metaverse konzentrieren will. Die Experten gehen davon aus, dass sich der Umsatz mit Grundstücken und Immobilien im Jahr 2022 nochmal ver­doppeln und 1 Milliarde erreichen wird. Dabei haben allein schon im Januar dieses Jahres Grundbucheinträge im Wert von 85 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Bis 2028 soll der digitale Immobilienmarkt jährlichen rund 31% wachsen, so die Marktforscher. Die Angaben beschränken sich dabei auf die vier grössten Anbieter Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels und Somnium.