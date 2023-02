DSAG: Bei SAP dauert vieles zu lange

Bei SAP ist vieles "Work in Progress", schreibt die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG). "Teilweise schon seit Jahren", und speziell bei den Themen Cloud und S/4Hana. Bei Letzterem gilt der Status "in Arbeit" seit 8 Jahren. Das letzte Release solle erst dieses Jahr auf den Markt kommen. "Das hat vielen Unternehmen den Umstieg erschwert oder lässt sie noch immer zögern." Auch heute sei der Investitionsentscheid für S/4Hana nur mit Einschränkungen möglich.

"SAP muss unmissverständlich klarstellen, dass Innovationen und Weiterentwicklungen zeitnah auch den Private-Cloud- und On-Premises-Editionen von S/4Hana zugutekommen werden, statt immer nur der Public Cloud", fordert der Anwenderverband.

Auch beim Security-Dashboard liefere SAP noch nichts Verbindliches. Ziel sei eine Lösung, die automatisch auf sicherheitsrelevante Einstellungen und etwaige Sicherheitslücken der gesamten (hybriden) SAP-Architektur hinweist, so die DSAG. Da müsse SAP jetzt endlich liefern.

Dementsprechend hat die DSAG "Work in Progress" als Motto der diesjährigen Technologietage gewählt, die am 22. und 23. März in Mannheim stattfinden. Die Organisatoren erwarten rund 2500 Teilnehmende. Auf der Agenda der Techtage stehen unter anderem Themensitzungen, Vorträge, Workshops und Partnervorträge.