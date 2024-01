DSAG fordert Öffnung der "Black Box"

Das Thema Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. So auch bei der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG). Die Organisation mit mehr als 3800 Mitgliedern trifft sich vom 6. bis 7. Februar 2024 in Hamburg, um die drängendsten Fragen zu aktuellen technologischen Entwicklungen zu besprechen. Dabei werden auch die neusten Ankündigungen des ERP-Anbieters kritisch unter die Lupe genommen.

Aktuell dominiert der Hype um KI die Ankündigungen der Software-Hersteller. Wie eine konkrete KI-Lösung für Anwender jedoch aussehen soll, sei oftmals noch eine "Black Box", schreibt die DSAG in einer Mitteilung. Das erschwere es Unternehmen, die in diese neuen Technologien investieren wollen, klar zwischen Vision und Realität zu unterscheiden. An den Technologietagen soll deshalb Klarheit geschaffen werden.

Gerade dass künftige KI-Innovationen von SAP nur noch über das Premium-Angebot "Rise" bezogen werden können, "steht den technischen Möglich­keiten, Large-Language-Modelle (LLM) auch ausserhalb von Rise integrieren zu können, diametral entgegen", heisst es von der DSAG. "Der Option für LLM-Modelle folgend, sollte KI grundsätzlich ausserhalb von Rise with SAP integrierbar sein", ist Sebastian Westphal, Fachvorstand Technologie der DSAG, überzeugt.

Security-Dashboard gefordert

Auch das Thema Security, müsse aus seiner "Black Box" befreit werden, findet die Anwendergruppe. Seit geraumer Zeit befinde man sich mit SAP bezüglich eines Security-Dashboards im Austausch. "Aber nach wie vor scheint es nicht möglich, mit der SAP Analytics Cloud (SAC) ein Dashboard für die mittelständischen Kunden bereitzustellen", schreibt die DSAG.

"SAP hat bislang erste Schnittstellen geliefert, was für die Grosskonzerne zunächst einmal begrüssenswert ist. Letztlich sollte ein Security-Dashboard aber für alle Kunden verfügbar sein, um den Einsatz kostenpflichtiger Drittanbieter-Lösungen zu vermeiden", kommentiert Sebastian Westphal. Laut der DSAG unterstützen ihre Mitglieder die laufende Testphase der Schnittstellenentwicklung.

Dennoch wird bemängelt, dass klare Aussagen von SAP bezüglich der Security-Tools des Solution Managers über das Jahr 2027 hinaus fehlen. "SAP muss dringend Roadmaps liefern, die aufzeigen, wo und wann die heutigen Funktionen wie beispielsweise der Config Validation und der System Recommendations zukünftig abgebildet werden", schreibt die DSAG.

Der holprige Weg in die Cloud

Wie schon am Jahreskongress 2023 wird auch an den Technologietagen die Migration in die SAP-Cloud für Gesprächsstoff sorgen. Das Wartungsende für das Identity-Management (IDM) 2027 ist absehbar. "Wer IDM als zentrales Tool nutzt, wird sich nach einer neuen Lösung umschauen müssen, da das heutige cloudbasierte SAP Cloud Identity nicht den identischen Funktions­umfang der heutigen IDM-Lösung bietet und ausschliesslich SAP-Land­schaften adressiert", fasst Sebastian Westphal zusammen.

Somit gibt es laut der Anwendergruppe keinen Weg, alles in die Cloud zu migrieren. SAP müsse daher dringend erklären, welche Lösung mit entsprechenden Migrationsszenarien und -services unterstützt wird, damit On-Premises-Szenarien und -Daten migriert werden können. "Sind doch diese (historischen) Daten schon aus Revisions- und Compliance-Gründen relevant", betont die DSAG.