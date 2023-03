Due Diligence: Floating Robotics

Der Gartenbau wurde im Laufe der Jahrhunderte stark industrialisiert, ist aber mit etwa 25% Anteil an den gesamten Produktionskosten erstaunlich arbeitsintensiv. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist saisonabhängig, so dass sich Engpässe stark auf den Preis und den Ertrag der Ernte auswirken. Die Arbeit ist repetitiv und unangenehm – man denke an die relative Luftfeuchtigkeit von 80% in Gewächshäusern. Und der Trend zu "Vertical Farming" schränkt die Einsatzmöglichkeiten menschlicher Arbeitskraft weiter ein.

Es versteht sich von selbst, dass hier ein grosser Bedarf an mehr Automatisierung besteht.

Kosteneinsparungen und höhere Zuverlässigkeit

Ein Startup, das in diesem Bereich zum Champion werden will, ist "Floating Robotics": Salman Faraji vom ETH Robotic Systems Lab (RSL) und sein Team haben einen Roboter entwickelt, der Tomatenstauden entlaubt sowie Tomaten ernten und verpacken kann, was allein etwa 25% der Arbeitskosten oder rund 6% der gesamten Produktionskosten ausmacht.

Salman zufolge ist das aber noch nicht alles: "Wenn wir das Zurückschneiden und Aufbinden der Stauden hinzufügen, können wir auf etwa 60% der Lohnkosten kommen. Sobald wir zudem den 24/7-Betrieb unterstützen, kann ein einziger Roboter etwa 3,5 Arbeiter auf 1,5 Hektar ersetzen.” In einem solchen Szenario würde die Ernte tagsüber erfolgen, da das Wechseln der Wagen geringfügige manuelle Eingriffe erfordert, während das Schneiden der Blätter und andere Aufgaben vollautomatisch in der Nacht durchgeführt würden. Mit dem Einsatz von Robotern reduzieren Betriebe aber nicht nur Kosten, sondern auch die Risiken von Arbeitskräftemangel, Lohn- und Arbeitsrechtsänderungen und erreichen insgesamt zuverlässigere Erträge.

Präzise visuelle Erkennung

Im Moment konzentriert sich Floating Robotics auf den Gewächshausanbau und dort speziell auf Tomaten, obwohl die ersten Roboter eigentlich mit Weintrauben getestet wurden. Tomaten während der Fahrt bei schwierigen Lichtverhältnissen ohne Schaden zu ernten, ist für einen Roboter alles andere als trivial, da er zwischen Tomatenstielen und anderen dünnen Objekten wie Stängeln, Seilen, Drähten oder Bewässerungsrohren unterscheiden muss. Beim Entlauben sollte der Roboter die Lichteinstrahlung für die Tomaten optimieren und nicht versehentlich den Stamm durchtrennen. Und alle Tätigkeiten müssen schnell ausgeführt werden.

Die sichere Identifizierung der zu schneidenden Stängel ist alles andere als trivial.

Floating Robotics hat sich eine Präzision von 95% zum Ziel gesetzt, die durch Stereosehen mit der Kamera und einer eigenen KI-Software erreicht wird. Diese ist darauf trainiert, dünne Objekte schnell und sicher zu identifizieren – etwas, das weit schwieriger war, als ursprünglich angenommen. Sobald die Tomaten geerntet sind, legt der Roboter sie über eine zum Patent angemeldete Schnittstelle in Kisten auf einem Erntewagen ab, der mit Standardgeräten im Geächshausanbau voll kompatibel ist.

Relativ wenig Konkurrenz

Laut Salman hebt sich Floating Robotics damit von anderen Wettbewerbern wie Metomotion ab, die sich ebenfalls auf die Ernte konzentrieren, aber die bestehenden Boxenstandards nicht unterstützen. Floating Robotics bietet auch das Entlauben an und will in den nächsten Jahren das Kürzen sowie das Aufbinden der Pflanze hinzufügen – beides mühsame, arbeitsintensive Aufgaben. Neben Tomaten soll Floating Robotics auch andere Früchte wie Gurken, Paprika oder Auberginen pflegen und ernten. Erdbeeren werden vorerst aber nicht in Betracht gezogen, denn mit Dogtooth oder Tortuga AgTech steht hier bereits eine starke Konkurrenz im Feld.

Der POC mit dem Prototyp werden auch 2023 fortgesetzt, bald auch mit Boxenschnittstelle.

Floating Robotics konzentriert sich auf Produkte mit verlängerter Saison – ein Servicable Accessible Market (SAM) von rund 7 Milliarden Dollar. Innerhalb dieses Marktes konzentriert sich Floating Robotics auf Tomaten, einen Serviceable Obtainable Market (SOM) von 110 Millionen. Um hier die Marktführerschaft zu erreichen, muss das Unternehmen noch in diesem Jahr seine Pilotprojekte zu einem robusten MVP-Produkt ausbauen, welches zuerst im Schweizer Heimatmarkt zum Einsatz kommt. Dann muss die Produktion der Roboter hochgefahren werden, um zuerst direkt und später via Partner diejenigen primären Zielmärkte zu beliefern, wo es grosse Gewächshausproduzenten gibt und die Löhne vergleichsweise hoch sind: bspw. die Niederlande, Kanada, USA und Deutschland.

Interessante Geschäftsprognosen

Die Roboter sollen gegen eine einmalige Gebühr installiert und dann an Landwirte für etwa 60% der gesamten jährlichen Arbeitskosten vor Ort vermietet werden. Für die Schweiz bedeutet dies für den Landwirt etwa 70'000 Franken pro Jahr und Roboter, wobei die gesamte Wartung in der Gebühr enthalten ist. Wenn alles wie geplant läuft, sollte bereits im 2026 bei insgesamt etwas mehr als 100 verkauften Robotern eine beachtliche positive Ebitda-Marge erzielt werden.

Persönlich war ich überrascht, wie wenig Automation im Gewächshausanbau existiert. Floating Robotics scheint einen grossen Markt mit einer relativ einfachen Lösung zu adressieren, die auf handelsüblichen Hardware-Komponenten basiert und die "Magic Sauce" über die Software und bestimmte HW-Schnittstellen bietet. Auch die Finanzprojektionen erscheinen sehr attraktiv – was bei mir jeweils grosse Vorbehalte auslöst. Aber ich muss zugeben, dass die Zahlen nicht einfach aus der Luft gegriffen sind und sich so entwickeln könnten. Meine grösste Sorge ist, dass die Roboter dann doch noch verrückt spielen und die gesetzten KPI nicht erreichen, oder dass sich irgendwo unbemerkt ein starker Konkurrent für den Auftritt auf grosser Bühne versteckt hält (wie vielleicht Certhon ).

Der Roboter, Till Karbacher und Salaman Faraji (CEO).

Auf dem Weg zu einer möglichen Erfolgsgeschichte müssen noch ein paar Millionen an Cash eingeschossen werden. Bisher wurde die Forschung und Entwicklung ausschliesslich durch Fördergelder in der Höhe von rund einer Million Schweizer Franken finanziert, unter anderem von Innosuisse . Auch ist ein guter Deal mit einem neuen Grossaktionär in Sicht, nur würden diese Gelder über die ETH laufen, was vieles komplizierter macht. Salman und sein Team haben sich unabhängig davon bereits weitere Zuschüsse gesichert und suchen nun nach weiteren Investoren für eine Pre-Seed-Runde in Höhe von 560’000 Franken.

Über den Autor Ramon Forster ist seit mehr als zwanzig Jahren in der ICT-Branche tätig und kennt den Prozess der Due Diligence durch den Verkauf seines eigenen SaaS-Unternehmens "Picturepark" und seine Tätigkeit als Sictic-Investor. Heute hilft Ramon, aufstrebende oder bereits etablierte Technologie-Unternehmen als Berater oder Interim-Manager durch unbekannte Gewässer zu navigieren. Ausserdem berät er Organisationen auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Dieser Beitrag gibt Ramons persönliche Meinung wieder, welche sich nicht mit jener der Redaktion von inside-it.ch decken muss. Die Kolumne soll nicht als Anlageberatung verstanden werden.