Due Diligence: Get More Brain

Vor mehr als zwanzig Jahren war ich an der Erstellung von Web Based Trainings (WBT) beteiligt, die ich damals recht modern fand. Als ich kürzlich jedoch über eine E-Learning-Lösung stolperte, wurde mir schlagartig bewusst, wie stark sich die Erwartungshaltung in der Zwischenzeit geändert hat.

Trendy Corporate Learning

"Upskilling", "Capability Building" und "Corporate Learning" sind neue Schlagworte, die sich an zunehmend wählerische Angestellte richten, die ihre Talente weiterentwickeln und sich dies sponsern lassen möchten – über Arbeitgeber, welche ihrerseits wiederum Arbeitnehmer zu binden beabsichtigen.

Die interne Erstellung von Lernmaterialien ist für Unternehmen jedoch teuer. Hier könnten Bildungsverlage einspringen, aber ihnen fehlt oft ein Vertriebskanal in die Unternehmen. Zudem sind die von ihnen angebotenen Systeme und Inhalte meist sehr altmodisch.

Als ich das Startup " Get More Brain " an einer Sictic-Veranstaltung bei Google in Zürich kennenlernte, fand ich ihren Ansatz für Online Learning faszinierend, weil dieser nicht nur das UX-Problem für den Endnutzers löst, sondern Bildungsinhalte auch andersweitig zu neuem Leben erwecken könnte.

Thomas Gabathuler, CEO und Gründer, am Sictic-Event in Zürich (März 2023).

Kreieren, nutzen, remixen, kommentieren und teilen

Mit "Get More Brain" können im Grunde alle Nutzerinnen und Nutzer Bildungsinhalte frei kreieren, nutzen, remixen und mit Anmerkungen versehen, so dass sie den individuellen Bedürfnissen entsprechen – oder denen anderer, denn jeder kann seine Inhalte mit anderen Nutzern desselben Unternehmens teilen und in persönlichen Notizbüchern als Knowledge Base ablegen. Auf diese Weise wird das Lernen kollaborativer, nachhaltiger und effizienter, sowohl für die Lernende als auch für die Unternehmen.

Das User Interface von Get Your Brain wirkt modern und ist einfach zu bedienen.

So kann beispielsweise ein Vertriebsleiter die Pitch Decks für die Schulung der Vertriebsmitarbeiter hinzufügen und "zwischen den Zeilen" mit allen Anmerkungen versehen, die eine Präsentation nicht nur schön, sondern letztlich überzeugend machen.

Er kann diese auch mit Auszügen aus allgemeinen Schulungsunterlagen eines Verlags vermischen und dann bspw. seinen Händlern zur Verfügung stellen, welche wiederum direkt darauf zugreifen und ebenfalls darüber kollaborieren können. Und dort, wo lizenzpflichtige Inhalte verwendet werden, erscheint eine Paywall, welcher die Gebühr für den Verlag einzieht.

Marktplatz für Bildungsinhalte

"Get More Brain" behauptet, sich um die Lizenzierung und Versionierung aller Inhalte und Snippets zu kümmern. Dies stellt üblicherweise ein grosses Problem dar, wenn Inhalte einfach neu gemischt und geteilt werden können, und eine entsprechende Funktion ist von entscheidender Bedeutung, um Verlage dafür gewinnen zu können, ihre aufwändig entwickelten Inhalte beizusteuern.

Dies erfolgt mittels eines Marktplatzes, über den Lernmaterialien angeboten und gegen eine einmalige oder wiederkehrende Gebühr lizenziert werden können. Ob formale E-Learning-Module, digitale Bücher und Zeitschriften oder jede andere Art von Inhalt-Schnipseln: Mit geringen Kosten und wenig Risiko können sich Verlage oder andere Anbieter einen zusätzlichen Vertriebskanal direkt in die Lernumgebung von Unternehmen hinein erschliessen.

Get More Brain versucht, die Lücke bei der Verteilung und Lizenzierung von Inhalten zu schliessen.

Nutzung des Bitmark-Formats

Ein wichtiger Aspekt für das Funktionieren eines solchen Marktplatzes ist ein passendes Format für die Inhalte. Hier setzt "Get More Brain" auf “ Bitmark ” - ein Open-Source-Format zur Erstellung interaktiver Lerninhalte. Mit bitmark werden Inhalte strikt vom Layout getrennt, so dass sie einmal erstellt und überall veröffentlicht werden können ("COPE") - omnichannel und geräteübergreifend. Ausserdem kann eine Lizenzkontrolle erfolgen.

"Get More Brain" unterstützt zudem auch klassische Office-Dateiformate wie PDF, PowerPoint, Word oder HTML, die über einen proprietären Viewer angezeigt werden, der das Kopieren von lizenzrechtlich geschütztem Material erschwert. Darüber hinaus werden digitale Transformationsdienste in das Bitmark-Format angeboten.

"Get More Brain" behauptet, dass "massgeschneidertes und KI-gestütztes Lernen" möglich ist. Nun, ich habe selber nicht viel KI-Magie sehen können, aber das Parsen statischer Inhalte und die automatische Erstellung von Quizzen scheint bereits möglich zu sein. Wenn nun also Verlage ihre bestehenden Inhalte automatisch mit smart generierten Quizzen anreichern können, dann ist das für ein modernes Learning Experience äusserst hilfreich. Zusätzlich soll ein Chatbot den Lernenden personalisiertes, formatives Feedback geben.

Quizzen können auf Basis statischer Text-Inhalten automatisiert generiert werden.

Ein Hybrides System

Es ist nicht einfach, "Get More Brain" einzuordnen: Es ist weder eine Learning Experience Platform (LXP) noch ein Learning Management System (LMS), eine Knowledge Base, digitale Bibliothek oder eine Online-Akademie, sondern eine Mischung aus allem.

Trotzdem erscheinen mir die LXP-Anbieter doch in sehr direktem Wettbewerb zu stehen, und hier findet man einige bereits gut etablierte grössere Akteure, wie 360learning , EdCast , Degreed und Coorpacademy .

Aber mit einem geschätzten totalen Marktvolumen für digitale Bildungspublikationen von 55 Milliarden Dollar im Jahr 2028 (wachsend mit rund 25% CAGR) sollte reichlich Platz für Lernplattformen bieten (die darin natürlich einen kleineren Teilmarkt ausmachen).

Erste Zeichen von "Traction"

"Get More Brain" hat sein Kernprodukt bei einigen ersten Kunden im Einsatz, darunter klingende Namen wie " Swiss Life " auf der Unternehmensseite oder das " Institut für Finanzplanung (IfFP) " als Bildungseinrichtung und Verlag.

Der Go-to-Market-Plan für 2023 konzentriert sich auf die Schweiz, Grossbritannien und das restliche Europa, mit der Idee, die USA im Jahr 2024 anzugehen. Vertikal konzentriert sich "Get More Brain" derzeit ausschliesslich auf Unternehmen, sie wollen aber auch in private Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen expandieren. Insgesamt sollen so bis 2027 annähernd 40 Millionen Franken an jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) erzielt werden, die über Abonnements und Provisionen des Marktplatzes erzielt werden.

Entscheidend für den Erfolg dieses Marktplatzes und damit auch von "Get More Brain" ist es, eine kritische Masse an hochwertigen Bildungsinhalten und Unternehmen zu erreichen, die diese kaufen. Laut Thomas Gabathuler laufen hier vielversprechende Diskussionen und wenn nun grössere Unternehmen "Get More Brain" zu nutzen beginnen, dann könnte dies wiederum auch Bildungsverlage anziehen und den Marktplatz füllen, welcher derzeit noch leer ist.

Kühne "Scale Up" Pläne

"Get More Brain" ist sich dessen bewusst und so soll ein guter Teil der 3 Millionen Franken, die sie jetzt aufnehmen wollen, in die Akquisition von Marktplatz-Inhalten investiert werden. Der Rest dürfte dann hauptsächlich in die Produktentwicklung und die Expansion fliessen. Es besteht wenig Zweifel, dass dieser bereits beträchtliche Finanzierungsrunde bald einige weitere folgen werden müssen und dass diese davon abhängig sind, ob das Ziel von 1 Million cARR (contracted ARR) in 2024 erreicht wird.

Ich persönlich mache mir im Moment keine allzu grossen Sorgen darum, denn das Produkt und die übergreifende Idee passen zu einem Markt, der gross ist und in dem es zu lange keine echten Innovationen gegeben hat. Besonders gut gefällt mir, dass jeder Nutzer Inhalte kreieren, remixen und teilen kann, und dass technologisch auf das Bitmark-Format gesetzt wird. Es ergibt auch Sinn, dass sie sich vorerst auf Grossunternehmen fokussieren wollen, aber ihre Lösung auch andere Marktsegmente wie private Lerninstitute, Berufsbildungseinrichtungen oder sogar Hochschulen bedienen kann.

Wenn "Get More Brain" also bald einige weitere grössere Kunden findet und die mutig hohen Ausgaben im Business Plan effektiv wirken, dann ist es sehr gut möglich, dass unsere Online Learning Experience in ein paar Jahren ganz anders aussehen wird als heute.

Über den Autor Ramon Forster ist seit mehr als zwanzig Jahren in der ICT-Branche tätig und kennt den Prozess der Due Diligence durch den Verkauf seines eigenen SaaS-Unternehmens "Picturepark" und seine Tätigkeit als Sictic-Investor. Heute hilft Ramon, aufstrebende oder bereits etablierte Technologie-Unternehmen als Berater oder Interim-Manager durch unbekannte Gewässer zu navigieren. Ausserdem berät er Organisationen auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Dieser Beitrag gibt Ramons persönliche Meinung wieder, welche sich nicht mit jener der Redaktion von inside-it.ch decken muss. Die Kolumne soll nicht als Anlageberatung verstanden werden.