Due Diligence: Spacewise

Die Anmietung von Gewerbeflächen ist heute nicht mehr nur ein Geschäft für die Ewigkeit: Kurzfristige Verträge sind gefragt, wobei diese Arrangements als "Pop-up-Shops", "Promoflächen" oder IRL ("In Real Life")-Touchpoints bezeichnet werden. Jetzt, da nach der Pandemie die Menschen wieder durch Einkaufszentren, Apotheken und Heimwerkermärkte flanieren, werden die Offline-Kanäle wohl wieder eindrückliche 90 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmachen.

Es kann sich also durchaus lohnen, Gewerbefläche kurzfristig anzumieten, um beispielsweise Produkte mit einem Hauch von Exklusivität einem ausgewählten Kundensegment vorzustellen. Und das Ganze ist verglichen mit den steigenden Kosten für Online-Werbung auch erstaunlich effektiv und günstig.

Einfaches Finden von Angeboten

Wenn es nur so einfach wäre, den richtigen Raum zu finden: Dokumentationen und Verträge hin- und herzuschicken, nur um ein Geschäft für wenige Tage abzuschliessen, ist für Vermieter und Mieter oft die Mühe nicht wert.

Aus diesem Grund hat das Schweizer Start-up Spacewise eine spezialisierte Online-Plattform ins Leben gerufen, die genau solche Transaktionen erleichtert. Mieter finden mittels Spacewise den richtigen Standort für ihr Geschäft, ihre Promotion oder einen Marken-Launch in einem Bruchteil der bisher benötigten Zeit, indem sie nach Standort, Art der Fläche (z. B. Schaufenster, prominente Regale oder Standflächen), Verfügbarkeit und Preisen suchen können. Und das Geschäft kann danach direkt über die Spacewise-Plattform abgeschlossen werden. Mieter profitieren darüber hinaus von optionalem Versicherungsschutz und – wenn die Roadmap wie geplant geliefert wird – bald auch neuen Planungstools, Grundrisspläne und umfangreichen demografischen Metriken.

Profitabel kurzfristig vermieten

Andererseits profitieren Vermieter von weniger Leerständen, einem besseren Kundenerlebnis, neuen Einnahmequellen und angeblich bis zu 90% Effizienzsteigerung. Sie können ihre Räume auf eigenen Portalen bewerben (siehe Migros Aare ) und über den Online-Marktplatz Popupshops.com publizieren. Darüber hinaus sind weitere nützliche Funktionen geplant, von denen mir die dynamische Preisgestaltung auf der Grundlage von Standort- und Demografiedaten am bahnbrechendsten erscheint.

Finden, Verwalten, Kommunizieren und Vertragsschliessen mittels Spacewise.

Potential für Marktführerschaft

Es gibt zwar viele Online-Immobilienplattformen in der Schweiz, aber keine von ihnen konzentriert sich heute auf kurzfristige Mietflächen. Mit einem schon recht ansehnlichen (aber geheimgehaltenen) Geschäftsvolumen im Jahr 2022, wohlklingenden Kundennamen wie Wincasa, die Schweizerische Post oder Migros Aare sowie einer vielversprechenden Pipeline ist Spacewise national in dieser Nische einzigartig aufgestellt.

Auch auf internationaler Ebene gibt es noch nicht allzu viele Akteure: VTS aus den USA haben zwar ein attraktives Featureset, aber einen eher langfristigen Leasing-Fokus. Damit konnten sie bis heute rund 500 Millionen Dollar an Funds aufbringen können, was sehr eindrücklich ist. Das aus Frankreich stammende Startup Storefront ist ein weiterer Konkurrent, der aber weder funktionsreich noch selfservicing erscheint. Die alteingesessene Yardi scheint klassisch wenig innovativ, dafür aber umso M&A-freudiger – was mich davon träumen lässt, dort bald einmal Spacewise auf der Liste der Akquisitionen wiederzufinden…

Insgesamt sieht der Wettbewerb also überschaubar aus, aber ich befürchte, dass etablierte Immobilienplattformen sich auch in diesen Markt einbringen werden, was Spacewise durch eine Integrationsstrategie zu verzögern versucht.

Weitere Finanzierungsrunden

Spacewise-Gründer und CEO Chalid El Ashker

Bis heute hat Spacewise bereits 1,5 Millionen Euro durch eine stattliche Anzahl kleinerer Finanzierungsrunden aufgebracht. Das Team plant eine Pre-Series A-Runde, die später in diesem Jahr etwa 4 Millionen einspielen soll. Dieses Cash ist vor allem für die Einstellung zusätzlicher Schlüsselpersonen, Entwickler und Account Manager, aber auch für einen aggressiveren Eintritt in den US-Markt vorgesehen. Und diese Aktivitäten sollen dann wiederum den derzeit niedrigen sechsstelligen ARR in wenigen Jahren auf gute 10 Millionen hochtreiben, eingenommen über Abonnements- und Transaktionsgebühren.

Meiner Meinung nach sieht das Spacewise-Produkt solide aus und die Idee ist interessant, gerade wenn der amerikanische Markt effizient erschlossen werden kann. Allerdings hängt aktuell noch zu viel vom CEO, Chalid El Ashker, ab, so dass es kritisch wird, nun zügig Schlüsselmitarbeiter einzustellen, damit er sich voll und ganz dem weiteren Aufbau und der Expansion von Spacewise widmen kann.