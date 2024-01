Due Diligence: Straintest

Risse in der Wand können auf den Beginn einer Katastrophe hinweisen, man denke nur an den Einsturz der Morandi-Brücke in Genua, Italien oder Betonbrocken ​​auf der Strasse im Gotthard-Tunnel . Alleine in der Schweiz werden zudem jährlich 10’000 neue Häuser gebaut, was zu Rissen in den Nachbarhäusern führen kann – und die Beziehungen anspannt, bevor man eingezogen ist.

Die Überwachung von Rissen ist kostspielig, da sie entweder eine visuelle Inspektion oder Ad-hoc-Sensoren erfordert. Daher wird sie in den meisten Fällen nicht durchgeführt, was zu erheblichen Schäden durch verspätete Intervention oder sogar zu tödlichen Bedrohungen führen kann – oft ohne Versicherungsanspruch.

Um diese Probleme zu adressieren, hat das Schweizer ETH-Startup Straintest eine Technologie entwickelt, welche die Überwachung von Rissen so einfach macht wie das Aufkleben und Fotografieren von Post-It-Zetteln: Man klebe zwei “Patches” neben einen Riss, mache davon ein Foto mit der mobilen Straintest-App, wiederhole den Vorgang ab und zu, und voilà: Ein kompletter Bericht mit Zeitprotokollen und Diagrammen wird erstellt.

Vorteilhafte Technologie

Die Straintest-Technologie weist gegenüber anderen Technologien Vorteile auf: Erstens werden Kunststoff-Patches verwendet, die auf allen Materialien haften und anschliessend wieder leicht entfernt werden können, was die Anwendung im Innenbereich oder in historischen Gebäuden ermöglicht. Zweitens sind diese Patches sehr kostengünstig, was die gleichzeitige Überwachung eines Risses oder mehrerer Risse erschwinglich macht und auch die Überwachung nicht-strategischer Infrastruktur ermöglicht.

Drittens: Der Riss wird mit einer hohen Genauigkeit von bis zu 0,2 Millimeter gemessen. Und diese Messung kann sogar aus einigen Metern Entfernung beim Fahren oder Fliegen mit einer Drohne durchgeführt werden (solange die Patches scharf erfasst werden). Dies ermöglicht zum Beispiel die Überwachung von Tunneln oder schwer zugänglichen Bereichen wie Brückenpfeilern.

Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich ein weiterer Benefit: Es muss kein kostspieliger Experte vor Ort sein, um die Risse visuell zu prüfen oder die Sensoren anzubringen oder zu entfernen, denn zumindest zu Beginn kann Privatnutzerinnen und Privatnutzer selbst verrichten.

Konkurrenzprodukte wie von Leica Geosystems oder Avongard stützen sich oft auf optische (Lidar), manuelle Messgeräte oder elektronische Sensoren, die im Allgemeinen teurer sind, manuelle Inspektionen vor Ort erfordern oder in ihren Anwendungen begrenzt sind – zum Beispiel aufgrund von Verkabelung oder der Nähe zu Stromleitungen.

Einige dieser Nachteile gelten auch für ein anderes Schweizer Startup: Duramon . Andererseits bieten deren sensorbasierte Geräte die Vorteile einer kontinuierlichen Überwachung mit drahtloser Übertragung der Daten und eines breiteren Spektrums an Messungen, wie für pH-Werte oder Chlorid-Konzentration im Beton. Dadurch können potenzielle Schwachstellen vorhergesagt werden, noch bevor Risse sichtbar werden.

Markt & Anwendungen

Die Investitionslücke in die Infrastruktur in den USA wird derzeit auf 2,6 Billionen US-Dollar geschätzt, hauptsächlich im Transportwesen. Eigentümer von Infrastruktur, vor allem der öffentlichen Hand, versuchen alte Infrastruktur natürlich möglichst lange mit möglichst geringem Risiko zu betreiben und dabei die Versicherungsprämien unter Kontrolle zu halten – ideale Bedingungen für die kostengünstige Straintest-Technologie.

In Europa sind etwa 75% aller Gebäude älter als 30 Jahre und besonders gefährdet durch Sedimentverschiebungen, also vor allem das Absinken des Bodens durch Wasser, Feuchtigkeit und Ähnliches. Ohne fälschungssichere Daten, die einen ursächlichen Zusammenhang mit Neubauten in der Nachbarschaft dokumentieren helfen, wird dies höherer Gewalt (Klimawandel) zugerechnet und es kommt keine Versicherung für Schäden auf.

Allein in London wird aufgrund von Bodenabsenkungen mit Versicherungsauszahlungen in Höhe von etwa 250 Millionen Franken (2022) gerechnet – wobei nur 30–50% aller Ansprüche akzeptiert werden (UK-Niveau). Auch dies stellt einen beträchtlichen Markt für Unternehmen wie Straintest dar.

Insgesamt ist Straintest im Markt für die Überwachung des strukturellen Zustands von Bauwerken tätig, der heute auf 3 Milliarden Dollar geschätzt wird und bis 2031 auf 8,5 Milliarden Dollar anwachsen soll.

Ambitionen

Um eine schnelle Marktverbreitung zu erreichen, beabsichtigen Matteo Pariset und Riccardo Zana, die beiden EPFL- und ETH-Absolventen hinter Straintest, ihre Patches kostenlos für die Nutzung mit ihrer SaaS-Lösung anzubieten, wobei die Art der Messung und die Anzahl Messungen den Preis bestimmen.

Riccardo Zana und Matteo Pariset, Gründer von Straintest

Je mehr Daten Straintest gesammelt hat, desto mehr erweiterte Funktionen und Anwendungsbereiche können sie anbieten: zum Beispiel ein besseres Verständnis der Rissentwicklung mittels KI-basierter Analysen dieser Messdaten in Kombination mit Bauplänen. Oder die Verknüpfung von Straintest-Messdaten einer Region mit öffentlich verfügbaren Informationen wie Alter oder Material von Gebäuden oder Infrastruktur für Vorhersagen oder Erfassung der Kausalität.

Aber Vorsicht…

Interessante Pläne, aber vorerst gilt es Vorsicht walten zu lassen: Straintest befindet sich im Pre-Seed-Stadium und muss noch einige Nachweise erbringen. Daher validieren sie derzeit ihren Prototyp mit Unterstützung eines Pilotkunden, einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen, das sich auf die strukturelle Überwachung im Immobiliensektor spezialisiert hat.

Es sind aber noch weitere Pilotversuche erforderlich, um die Wirksamkeit der Technologie für grosse Bauwerke zu demonstrieren. Sobald diese Feldversuche die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit bestätigen, werden Versicherer und Ingenieurbüros angegangen.

Persönlich mag ich technologische Innovationen abseits ausgetretener Pfade und in Märkten, die oft übersehen werden. Die öffentliche und private Infrastruktur zeigt allgemein einen grossen und wachsenden Investitionsrückstand auf, dem sind auch Versicherer bewusst sind, was ein interessantes Marktpotenzial abgibt.

Und natürlich: Mir gefallen die beiden Gründer mit ihrer elegant-einfachen Idee. Sollten deren Erwartungen hoffentlich bald bestätigt sein, kann Straintest rasch in Fahrt kommen.