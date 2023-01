Due Diligence: Zario

"Wenn du Zeit haben willst, musst du sie dir nehmen", lautet ein Sprichwort. Aber in der heutigen Welt, in der mobile Geräte fester Bestandteil unseres Körpers sind, ist die nächste Ablenkung nur ein Scrollen entfernt. Umfragen zufolge verbringt die junge Generation zwischen 5 und 7 Stunden pro Tag an ihrem Mobiltelefon, vor allem auf den sozialen Medien. Dies verringert nicht nur die Produktivität, sondern kann auch zu Stress, Angst, Schlafmangel und Nomophobie führen. Und es macht so süchtig, dass 90% beim Versuch scheitern, dies zu ändern.