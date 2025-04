Duolingo ersetzt Leiharbeiter durch KI

Die Sprachlern-App Duolingo richtet ihre Arbeit auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz aus. "KI first" soll das zukünftige Motto lauten. So lässt das Unternehmen seit kurzem die Produktion von Lerninhalten von einer KI erledigen. Dieser Wechsel sei eine der besten Entscheidungen in jüngster Zeit gewesen, schrieb Gründer und Chef Luis von Ahn in einer E-Mail an die Beschäftigten.

Jetzt soll Duolingo in grossem Stil umdenken, wie gearbeitet wird. Ob Mit­ar­beitende oder Bewerber den Umgang mit KI beherrschen, das werde in Zukunft sowohl bei der Personalsuche als auch bei der Bewertung der Angestellten berücksichtigt werden, schrieb von Ahn.

Einzelne Abteilungen sollen nur noch vergrössert werden, wenn sie ihre Arbeit nicht mehr weiter automatisieren können. Auch die Aufträge an externe Leiharbeiter sollen Schritt für Schritt reduziert werden, wenn die Arbeit von KI übernommen werden kann.

Konzentration auf "echte Probleme"

Zugleich versicherte von Ahn in der auf Linkedin veröffentlichten E-Mail, dass es nicht darum gehe, die Angestellten durch KI zu ersetzen. Die Menschen sollen durch die Technologie eher befähigt werden, sich auf "kreative Arbeit und echte Probleme zu fokussieren".

Die Ankündigung von Duolingo ist dabei bereits die zweite binnen weniger Wochen. So verkündete der Onlinehandels-Dienstleister Shopify im April, dass die Belegschaft erst vergrössert wird, wenn die Teams nachweisen können, dass ihre Arbeit nicht mit KI erledigt werden kann.