Dynasoft ernennt neue Geschäftsleiter

Markus Schedler reicht seinen Posten in der Geschäftsleitung von Dynasoft weiter. Der Firmengründer war 39 Jahre lang Mitglied des Gremiums und will nun laut einer Mitteilung Platz machen für jüngere Kräfte. Markus Brändli und Fabien Baumgartner ergänzen künftig die Geschäftsleitung. Simon Lüdi und Kaspar Walter bleiben in der GL.

Markus Brändli war seit mehr als 10 Jahren Mitglied der Geschäftsleitung von Headware, einer Tochter von Dynasoft. Nun wird diese mit der Ernennung von Brändli in die operative Führung der Mutterfirma noch stärker integriert. "Eine gemeinsame Führung beider Unternehmen, welche operativ so stark verzahnt sind, ist naheliegend und effizient", heisst es in der Mitteilung.

Fabian Baumgartner stiess 2019 als Marketing-Mann zu Dynasoft. Er sei stark verwurzelt im Marketing und Vertrieb und habe Know-how in Sachen E-Commerce, Web-Technologien, Projektmanagementmethoden, Social Media und DevOps.

Dynasoft wurde in den 1980er-Jahren gegründet. Das Unternehmen vertreibt die eigene ERP-Suite Tosca. Es hat seinen Hauptsitz in Solothurn sowie Niederlassungen in Basel, Frauenfeld und in der Nähe von Nürnberg in Deutschland. Laut eigenen Angaben beschäftigt der ERP-Anbieter 50 Mitarbeitende.